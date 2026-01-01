20°
25°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 01 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad
01 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Horror en Suiza: Un incendio en una estación de esquí dejó decenas de víctimas fatales

Lo que debía ser un festejo por el 2026 terminó en catástrofe. El fuego se propagó rápidamente en un complejo donde se realizaba una multitudinaria fiesta de Año Nuevo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El inicio del año 2026 se ha visto marcado por una catástrofe de dimensiones internacionales. Durante las celebraciones de la última noche del año, un feroz incendio se desató en una estación de esquí ubicada en los Alpes suizos, provocando la muerte de decenas de personas que se encontraban festejando la llegada del Año Nuevo

 

.

 

El siniestro comenzó en medio de una multitudinaria fiesta organizada para recibir el nuevo ciclo. Según los primeros reportes de las autoridades locales y servicios de emergencia, las llamas se propagaron con una velocidad devastadora a través de las instalaciones del complejo, atrapando a muchos de los asistentes que no lograron evacuar a tiempo el recinto.

 

 

Operativo de rescate y emergencia

Desde los primeros minutos de la madrugada de este 1 de enero, un masivo operativo de bomberos, rescatistas de alta montaña y helicópteros médicos se desplegó en la zona afectada. Las tareas de rescate se han visto dificultadas por las bajas temperaturas y la ubicación geográfica de la estación de esquí, aunque el personal de emergencia ha trabajado sin descanso para localizar a posibles sobrevivientes y recuperar los cuerpos de las víctimas.

 

 

Investigación en curso

Aunque las causas exactas del inicio del fuego aún están bajo investigación oficial, las autoridades suizas no descartan ninguna hipótesis, incluyendo fallas eléctricas o el uso de elementos de pirotecnia dentro o cerca de las estructuras de madera típicas de la arquitectura alpina. El impacto de la noticia ha generado una ola de mensajes de condolencias de líderes mundiales hacia el gobierno suizo y las familias de los afectados.

 

 

Por el momento, el acceso a la zona permanece restringido para facilitar el trabajo de los peritos y los equipos forenses. Alrededor de 40 personas murieron y 115 resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad, tras el devastador incendio ocurrido en Suiza en la víspera de Año Nuevo.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Madrugada fatal en el inicio del 2026: una víctima en un incendio de una vivienda en Comodoro
2
 ¿Salís el primero? Todo lo que tenés que saber sobre la veda de fuego en la zona
3
 Calendario 2026: el cronograma oficial de feriados y días no laborables
4
 Sofi & Roll trae la mística del rock nacional a la noche de Esquel
5
 El "regalito" del Banco Nación que resultó ser un error: usuarios recibieron $700.000 por accidente
1
 QEPD Zenobia: la partida de una mujer que marcó la historia de Esquel
2
 Matías Taccetta: "Entre todas las familias formamos una gran ciudad"
3
 Feliz Año Nuevo!
4
 Milei garantiza el pago de la deuda en 2026: "No tengan dudas"
5
 RED43 celebra el cierre del 2025 con un especial recopilatorio de la cultura regional
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -