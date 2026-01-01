Horror en Suiza: Un incendio en una estación de esquí dejó decenas de víctimas fatales

El inicio del año 2026 se ha visto marcado por una catástrofe de dimensiones internacionales. Durante las celebraciones de la última noche del año, un feroz incendio se desató en una estación de esquí ubicada en los Alpes suizos, provocando la muerte de decenas de personas que se encontraban festejando la llegada del Año Nuevo

El siniestro comenzó en medio de una multitudinaria fiesta organizada para recibir el nuevo ciclo. Según los primeros reportes de las autoridades locales y servicios de emergencia, las llamas se propagaron con una velocidad devastadora a través de las instalaciones del complejo, atrapando a muchos de los asistentes que no lograron evacuar a tiempo el recinto.

Operativo de rescate y emergencia

Desde los primeros minutos de la madrugada de este 1 de enero, un masivo operativo de bomberos, rescatistas de alta montaña y helicópteros médicos se desplegó en la zona afectada. Las tareas de rescate se han visto dificultadas por las bajas temperaturas y la ubicación geográfica de la estación de esquí, aunque el personal de emergencia ha trabajado sin descanso para localizar a posibles sobrevivientes y recuperar los cuerpos de las víctimas.

Investigación en curso

Aunque las causas exactas del inicio del fuego aún están bajo investigación oficial, las autoridades suizas no descartan ninguna hipótesis, incluyendo fallas eléctricas o el uso de elementos de pirotecnia dentro o cerca de las estructuras de madera típicas de la arquitectura alpina. El impacto de la noticia ha generado una ola de mensajes de condolencias de líderes mundiales hacia el gobierno suizo y las familias de los afectados.

Por el momento, el acceso a la zona permanece restringido para facilitar el trabajo de los peritos y los equipos forenses. Alrededor de 40 personas murieron y 115 resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad, tras el devastador incendio ocurrido en Suiza en la víspera de Año Nuevo.

F.P