Los Alerces: El humo y el viento limitan el trabajo de los aviones hidrantes

En el marco del operativo de combate del incendio que afecta al Parque Nacional Los Alerces, Ariel Amthauer, Director de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE) de la APN, brindó un pormenorizado informe sobre el estado actual del frente ígneo, las limitaciones técnicas y la situación de las áreas emblemáticas del parque.

La ventana aérea: una lucha contra el humo

Uno de los puntos más consultados es la efectividad de los aviones y helicópteros. Al respecto, Amthauer fue tajante sobre las limitaciones meteorológicas: "La utilización del medio aéreo aparece en el momento en que se abre el espacio, se abre la columna de humo para que podamos trabajar con las aeronaves. Esa condición estos días se dio entre las 3, 4 de la tarde, y el tiempo de operación realmente fue muy corto".

Explicó que, con el descenso de la temperatura, la columna de humo baja y vuelve a cubrir la zona, impidiendo incluso vuelos de reconocimiento. "No hemos podido siquiera realizar un vuelo de reconocimiento en este incendio", confesó sobre la operatividad de los últimos días.

Frentes activos y puntos de defensa

Respecto a lo que se espera para las próximas horas, el director advirtió que será una jornada compleja debido al aumento en la velocidad del viento. El fuego muestra actividad avanzando hacia los cordones del Cerro La Momia y el Cerro Riscoso.

Aunque evitó generar alarmas innecesarias sobre las poblaciones, aclaró: "No quisiera utilizar que van dirección a la villa para no generar alertas o alarma en la población de forma innecesaria. Por eso me voy a referir a los espacios del Parque Nacional. Sí hay puntos defendibles e identificados para que el incendio no siga avanzando". También confirmó actividad hacia la zona del Lago Futalaufquen, donde hay personal trabajando de manera prioritaria para acortar el avance.

El Alerzal, las pasarelas y el margen de error de las aplicaciones

Ante la preocupación pública por lugares emblemáticos, Amthauer llevó tranquilidad: "El fuego está lejos del Alerzal". En este sentido, hizo una advertencia sobre el uso de aplicaciones de seguimiento de puntos de calor que circulan en internet: "Esas aplicaciones tienen un margen de error bastante importante. Cuando ven el cuadradito más grande, ese es un píxel. Mientras más grande sea, mayor margen de error hay". Desmintió versiones de prensa que ubicaban el fuego bajo el Glaciar Torrecillas, asegurando que el incendio avanzó en sentido contrario.

En cuanto a la Pasarela del Río Arrayanes y la infraestructura turística, el balance es positivo: "Las áreas están intactas, el Parque Nacional no ha perdido infraestructura. Lo que es seccionales de guardaparques, casas u otras infraestructuras de pobladores, no hemos tenido pérdidas". Sobre la isla del río, mencionó que fue afectada por un fuego superficial, aunque el relevamiento final se realizará cuando termine el siniestro.

Uso público y estado de la Ruta 71

Finalmente, se ratificó que la Ruta 71 continúa cortada en su tramo norte, pero el resto de la vía y las áreas de uso público permanecen habilitadas.

"La intención, y estamos trabajando para que el Parque Nacional Los Alerces continúe abierto el resto de las áreas de uso público. Ese es el objetivo principal, de que la gente pueda seguir realizando actividades y disfrutando básicamente del parque, en una situación difícil", concluyó Amthauer, destacando el esfuerzo de la Administración para mantener la normalidad dentro de la emergencia.



T.B