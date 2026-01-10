Dar el “si” en el Centro Cívico de Bariloche: la moda que se impone para los casamientos

El Registro Civil de Bariloche, ubicado frente al emblemático Centro Cívico continúa con una propuesta innovadora que implementó desde el viernes 17 de octubre. Se trata de las ceremonias de matrimonio que se realizan en pleno Centro Cívico. La iniciativa, impulsada junto al intendente Walter Cortés, busca ofrecer a las parejas un espacio simbólico y fotogénico en el corazón de la ciudad.

De esta manera, este viernes el Registro Civil llevó adelante siete casamientos en la sala de sesiones del Concejo Municipal, en pleno Centro Cívico. Desde temprano, las puertas del recinto se abrieron no para una sesión extraordinaria, sino para celebrar la formalización del vínculo amoroso. La iniciativa busca consolidar a Bariloche como un destino de bodas, con ceremonias en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, y continuará con una fecha especial el próximo 14 de febrero, Día de los Enamorados.

El Centro Cívico de la ciudad patagónica, líder en turismo, ha sido escenario de diversas actividades desde las festivas hasta las de protesta. Ahora, le tocó el turno al amor y dio un buen resultado ya que no quedan muchas fecha disponibles hasta fines de febrero según anunciaron las autoridades. La mayoría de los casamientos son protagonizados por turistas.