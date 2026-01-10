25°
22° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 10 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad
10 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Dar el “si” en el Centro Cívico de Bariloche: la moda que se impone para los casamientos

Es una iniciativa de las autoridades locales y ya provocaron numerosas ceremonias de enamorados. Un espacio simbólico utilizado para atraer a los casamenteros. La mayoría de las parejas son turistas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Registro Civil de Bariloche, ubicado frente al emblemático Centro Cívico continúa con una propuesta innovadora que implementó desde el viernes 17 de octubre. Se trata de las ceremonias de matrimonio que se realizan en pleno Centro Cívico. La iniciativa, impulsada junto al intendente Walter Cortés, busca ofrecer a las parejas un espacio simbólico y fotogénico en el corazón de la ciudad. 

 

De esta manera, este viernes el Registro Civil llevó adelante siete casamientos en la sala de sesiones del Concejo Municipal, en pleno Centro Cívico. Desde temprano, las puertas del recinto se abrieron no para una sesión extraordinaria, sino para celebrar la formalización del vínculo amoroso. La iniciativa busca consolidar a Bariloche como un destino de bodas, con ceremonias en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, y continuará con una fecha especial el próximo 14 de febrero, Día de los Enamorados.

 

El Centro Cívico de la ciudad patagónica, líder en turismo, ha sido escenario de diversas actividades desde las festivas hasta las de protesta. Ahora, le tocó el turno al amor y dio un buen resultado ya que no quedan muchas fecha disponibles hasta fines de febrero según anunciaron las autoridades. La mayoría de los casamientos son protagonizados por turistas.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El Ejército Argentino despliega logística y tecnología frente a los incendios forestales
2
 Esquel despliega un operativo integral de asistencia por el incendio en el Parque Nacional Los Alerces
3
 Esquel se une por sus brigadistas: Vecinos organizan puntos de recolección para apoyar el combate del fuego
4
 Desolación en Puerto Patriada: El fuego arrasó con el paisaje del acceso y dejó un escenario de cenizas.
5
 Chubut despliega un operativo histórico con apoyo federal y refuerzos internacionales para combatir el fuego
1
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
2
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
3
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
4
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
5
 Alerta máxima en Los Alerces: El fuego avanza hacia el cordón del Alto El Petizo y evacúan Lago Verde.
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -