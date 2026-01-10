25°
Vialidad Nacional abastece al Boeing 737 en el aeropuerto de Esquel

El Boeing 737 Fireliner redobla sus operaciones en la Comarca Andina gracias al soporte terrestre de Vialidad. El operativo de carga de agua genera un flujo intenso de camiones entre el punto de abastecimiento y la terminal aérea.
Por Redacción Red43

El combate aéreo contra los incendios forestales en la Comarca Andina requiere de una logística de precisión en tierra. En este marco, Vialidad Nacional mantiene un despliegue constante en el Aeropuerto de Esquel para asegurar el abastecimiento del Boeing 737 Fireliner, la aeronave de gran porte que opera en la región.

 

 

A través de camiones cisterna propios, el organismo nacional se encarga de reponer las reservas de agua necesarias para que el avión hidrante pueda realizar sus descargas de manera ininterrumpida. Este soporte es vital para mantener la operatividad de la aeronave, cuya capacidad de carga exige un flujo de agua masivo y constante.

 

 

Precaución en la Ruta Nacional 40

 

Debido a la intensidad del operativo, Vialidad Nacional emitió un aviso especial para los automovilistas. Los camiones cisterna realizan trayectos permanentes desde el punto de carga hasta el aeropuerto y viceversa, lo que incrementa significativamente el tránsito de maquinaria pesada sobre la Ruta Nacional 40.

 

 

Este trabajo articulado permite que el "gigante" del aire cuente con el recurso hídrico necesario para atacar los frentes más complejos del incendio, apoyando el esfuerzo que los brigadistas realizan cuerpo a cuerpo en el bosque.

 

 

F.P

 

