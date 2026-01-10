Esquel se moviliza: Marcha en plaza San Martín por los bosques y los brigadistas

La comunidad de Esquel se prepara para una nueva jornada de movilización en las calles. Bajo el contexto de la emergencia ígnea que afecta a la región, hoy se realizará una marcha en la Plaza San Martín con un mensaje claro: la defensa irrestricta de nuestros bosques nativos y el respaldo absoluto a los brigadistas que arriesgan su vida en cada frente.

La convocatoria, que ha circulado con fuerza a través de las redes sociales y grupos vecinales, surge de la necesidad de los ciudadanos de expresar su dolor e impotencia ante el avance del fuego, pero también para exigir políticas públicas que garanticen la protección del ecosistema cordillerano.

Reconocimiento a la primera línea

Uno de los ejes centrales de la movilización es el pedido de mejores condiciones y reconocimiento para los brigadistas y bomberos voluntarios. Los vecinos buscan poner en valor el esfuerzo sobrehumano de quienes, durante días y noches consecutivas, enfrentan incendios de gran magnitud, muchas veces con recursos limitados.

F.P