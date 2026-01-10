25°
22° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 10 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubut
10 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel se moviliza: Marcha en plaza San Martín por los bosques y los brigadistas

Ante la crítica situación de los incendios en la región, la comunidad se autoconvoca esta tarde en el centro de la ciudad. El reclamo principal es la protección del bosque nativo y el reconocimiento a la labor de quienes combaten las llamas
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La comunidad de Esquel se prepara para una nueva jornada de movilización en las calles. Bajo el contexto de la emergencia ígnea que afecta a la región, hoy se realizará una marcha en la Plaza San Martín con un mensaje claro: la defensa irrestricta de nuestros bosques nativos y el respaldo absoluto a los brigadistas que arriesgan su vida en cada frente.

 

 

La convocatoria, que ha circulado con fuerza a través de las redes sociales y grupos vecinales, surge de la necesidad de los ciudadanos de expresar su dolor e impotencia ante el avance del fuego, pero también para exigir políticas públicas que garanticen la protección del ecosistema cordillerano.

 

 

Reconocimiento a la primera línea

 

Uno de los ejes centrales de la movilización es el pedido de mejores condiciones y reconocimiento para los brigadistas y bomberos voluntarios. Los vecinos buscan poner en valor el esfuerzo sobrehumano de quienes, durante días y noches consecutivas, enfrentan incendios de gran magnitud, muchas veces con recursos limitados.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El Ejército Argentino despliega logística y tecnología frente a los incendios forestales
2
 Esquel despliega un operativo integral de asistencia por el incendio en el Parque Nacional Los Alerces
3
 Esquel se une por sus brigadistas: Vecinos organizan puntos de recolección para apoyar el combate del fuego
4
 Desolación en Puerto Patriada: El fuego arrasó con el paisaje del acceso y dejó un escenario de cenizas.
5
 Chubut despliega un operativo histórico con apoyo federal y refuerzos internacionales para combatir el fuego
1
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
2
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
3
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
4
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
5
 Alerta máxima en Los Alerces: El fuego avanza hacia el cordón del Alto El Petizo y evacúan Lago Verde.
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -