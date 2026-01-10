Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido

El foco ígneo se produjo de manera intencional en el sector de la subida a los miradores, en el primer ingreso a La Zeta. La rápida intervención de los equipos de emergencia permitió evitar su propagación y mayores daños.

Desde el municipio, el intendente Matías Taccetta estuvo presente en el lugar, acompañando las tareas que llevaron adelante los brigadistas, los bomberos voluntarios y el personal de la Dirección de Protección Civil, siguiendo de cerca el operativo y la evolución de la situación.

"Cuidemos entre todos nuestros bosques. Seamos responsables y prudentes", remarcó Taccetta. Asimismo, el intendente informó que "reforzaremos el trabajo de patrullaje en la zona y desde el municipio entregaremos a nuestra Policía el equipamiento necesario para realizar las tareas de prevención".

"Agradezco a los Bomberos Voluntarios, Policías, Brigadistas y Gendarmería por la colaboración brindada a nuestra comunidad y al cuidador de la Zeta, Alfredo Ulloga, que fue quien alertó sobre la situación", agregó Taccetta.

En este marco, desde la Municipalidad se recuerda a la comunidad que, como medida preventiva y en el contexto de la emergencia ígnea, está prohibido hacer fuego en todos los espacios públicos dentro del ejido urbano.

Asimismo, se encuentran disponibles los números de WhatsApp para realizar denuncias anónimas ante situaciones sospechosas o incumplimientos: 2945 - 651934 y 2945-642508.

F.P