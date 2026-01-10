Festival Solidario por nuestros bosques: Música y colecta en la Plaza San Martín

Este domingo 11 de enero, el corazón de la ciudad se transformará en un espacio de resistencia y apoyo mutuo. A partir de las 18:30 horas, la Plaza San Martín será la sede del "Festival Solidario por nuestros bosques", una iniciativa que busca unir el arte local con la necesidad urgente de recolectar insumos para los equipos que combaten los incendios en la región.

El evento contará con una variada grilla de músicos y artistas que se sumaron desinteresadamente a la causa, entre ellos: Ayehuén, Transpersonales, Segundo Elemento, Poné la Pava, Rubén Pasalacqua & Flor Retamosa y Manu Morán. Además, la jornada contará con un espacio de micrófono abierto para que los vecinos puedan expresar sus mensajes, reflexiones o poesías en este contexto de emergencia.

¿Cómo colaborar? Listado de donaciones

La organización ha puntualizado los elementos de mayor necesidad para los dos frentes de combate activos. Se solicita a los asistentes acercar su donación según el destino:

Para el Parque Nacional Los Alerces (PNLA):

Frutas frescas.

Barritas de cereales.

Colirio (fundamental para la salud visual de los brigadistas).

Agua mineral.

Para la zona de Epuyén:

Nafta súper.

Aceite para motores 2T.

Gasas.

Barritas de cereal.

Un encuentro por la cordillera

El festival no solo busca recolectar elementos materiales, sino también funcionar como un punto de encuentro para una comunidad que se encuentra movilizada y preocupada por la pérdida de bosque nativo. La invitación es abierta a todas las familias de Esquel y alrededores que deseen sumarse con su presencia y su aporte.

F.P