El Jardín 4401 inicia el ciclo con vacantes en el turno mañana

El Jardín 4401 se prepara para comenzar el ciclo lectivo con cupos completos en el turno tarde y algunas vacantes disponibles en el turno mañana. Así lo confirmó Jezabel Secchi, quien destacó que “en el jardín contamos con vacantes únicamente en el turno mañana. Tuvimos la suerte de cubrir todas las vacantes del turno tarde”.

La institución mantiene su esquema de salas multiedad y logró conservar la totalidad de los cargos docentes. “Por suerte, mantenemos los 8 cargos, 4 a la mañana y 4 a la tarde”, señaló. En total, el establecimiento cuenta con 22 integrantes entre docentes, auxiliares, profesores especiales y equipo directivo. “Ya es el segundo año que mantenemos el mismo equipo”, remarcó.

Actualmente quedan 10 vacantes en el turno mañana: cuatro en salas de 4 y 5 años (dos en cada sala) y dos en salas de 3 y 4 años. Según explicó Secchi, el jardín llegó a tener una matrícula de 156 estudiantes y este año logró sostener una importante cobertura.

En cuanto a la inscripción, se solicita la documentación habitual: fotocopia de DNI, acta de nacimiento, carnet de vacunas y certificado de buena salud. Además, para el inicio se pide que cada niño lleve “una taza y una cucharita porque acá se da arroz con leche, yogurt con copo”, junto a una toallita y un cuaderno, preferentemente de tapa dura.

Respecto al estado edilicio, Secchi indicó que el municipio realizó tareas de mantenimiento en el marco de un convenio con Provincia y que se prevén nuevas mejoras: “Supuestamente, nos arreglan todo el jardín, que sería paredes, pintura y demás pequeñas cositas. Estamos esperando que baje la partida”.

El inicio de clases está previsto para el lunes 23, siempre que estén dadas las condiciones. Ese día se realizarán actividades con las familias en ambos turnos. “Sería el único día que la familia estaría convocada. Después del segundo día, la idea es que todos los niños cumplan su horario normal, completo, obviamente manteniendo y atendiendo las particularidades de cada una de las infancias”, concluyó.

