Golpe al narcomenudeo en Esquel: Desarticulan un punto de venta con modalidad "Kiosco" y "Delivery"

Bajo la supervisión de la Dirección de Policía Judicial y el Área Drogas de Rawson, personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Esquel llevó adelante un exitoso allanamiento en una vivienda de la ciudad. El procedimiento permitió desarticular un activo punto de venta de drogas al menudeo que operaba tanto en el domicilio como mediante envíos a domicilio.





Resultados del operativo

La diligencia, que contó con la participación del GRIM Esquel y la División Policía Patrimonial, arrojó resultados positivos tras el registro del inmueble. Según el parte oficial, las fuerzas de seguridad procedieron al secuestro de:

Un sistema de cultivo indoor (tipo carpa).

Plantas de cannabis de gran tamaño y restos en proceso de secado.

Flores de cannabis (cogollos) y cigarrillos de manufactura casera.

Balanzas digitales de precisión, telefonía celular y dinero en efectivo.





La investigación

La pesquisa, liderada por la prevención policial durante 25 días, permitió reunir pruebas determinantes. Las tareas de campo confirmaron que el sospechoso utilizaba su vivienda como "kiosco" de expendio de estupefacientes y realizaba entregas bajo la modalidad de "delivery", infringiendo la Ley Nacional 23.737.

Disposiciones judiciales

El operativo fue coordinado por la Sede Fiscal Descentralizada de Esquel y la orden de allanamiento fue emitida por el Juez Federal de Garantías de turno.

En cuanto al responsable, se identificó a un hombre mayor de edad que quedó imputado por Comercio de Estupefacientes. Por disposición de las autoridades federales, el sujeto fue notificado en libertad, quedando supeditado a las medidas procesales que determine la justicia.