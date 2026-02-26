21°
22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 26 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 policiales Red43EsquelDivision Drogas de Esquel
26 de Febrero de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Golpe al narcomenudeo en Esquel: Desarticulan un punto de venta con modalidad "Kiosco" y "Delivery"

La División Drogas de Esquel desmanteló un punto de venta de cannabis este jueves. Tras una investigación de casi un mes, secuestraron un sistema indoor, plantas y dinero. Un hombre quedó imputado a disposición de la Justicia Federal.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Bajo la supervisión de la Dirección de Policía Judicial y el Área Drogas de Rawson, personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Esquel llevó adelante un exitoso allanamiento en una vivienda de la ciudad. El procedimiento permitió desarticular un activo punto de venta de drogas al menudeo que operaba tanto en el domicilio como mediante envíos a domicilio.

 

 

 

Resultados del operativo

 

La diligencia, que contó con la participación del GRIM Esquel y la División Policía Patrimonial, arrojó resultados positivos tras el registro del inmueble. Según el parte oficial, las fuerzas de seguridad procedieron al secuestro de:

 

Un sistema de cultivo indoor (tipo carpa).

 

Plantas de cannabis de gran tamaño y restos en proceso de secado.

 

Flores de cannabis (cogollos) y cigarrillos de manufactura casera.

 

Balanzas digitales de precisión, telefonía celular y dinero en efectivo.

 
 

 

La investigación

 

La pesquisa, liderada por la prevención policial durante 25 días, permitió reunir pruebas determinantes. Las tareas de campo confirmaron que el sospechoso utilizaba su vivienda como "kiosco" de expendio de estupefacientes y realizaba entregas bajo la modalidad de "delivery", infringiendo la Ley Nacional 23.737.

 

Disposiciones judiciales

 

El operativo fue coordinado por la Sede Fiscal Descentralizada de Esquel y la orden de allanamiento fue emitida por el Juez Federal de Garantías de turno.

 

En cuanto al responsable, se identificó a un hombre mayor de edad que quedó imputado por Comercio de Estupefacientes. Por disposición de las autoridades federales, el sujeto fue notificado en libertad, quedando supeditado a las medidas procesales que determine la justicia.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Golpe al narcomenudeo en Esquel: Desarticulan un punto de venta con modalidad "Kiosco" y "Delivery"
2
 Accidente en Ruta 40: Chocaron un auto y una camioneta
3
 Cuba: interceptaron una embarcación civil de Estados Unidos y mataron a cuatro tripulantes
4
 Un metro y medio bajo la nieve, sin poder respirar: el milagroso rescate de un esquiador
5
 La amenazante despedida de un motochorro de 14 años: “Todo vuelve, manga de antichorros”
1
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
2
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
3
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
4
 El Gobierno nacional elimina aranceles al aluminio chino: un golpe para Aluar y la industria en Chubut
5
 El Jardín 4401 inicia el ciclo con vacantes en el turno mañana
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -