El legado del "Pato" Vidal sigue vivo: Su hijo volvió a abrir las puertas del local

Con una propuesta que une lo elegante y lo juvenil, Marco Vidal inauguró "El Pato Indumentaria" en Sarmiento 461. "No podía dejar morir el legado de mi viejo", afirmó tras una apertura cargada de recuerdos y apoyo de la comunidad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La calle Sarmiento se vistió de fiesta y emoción. Marco Vidal, hijo del querido y siempre recordado Héctor "Pato" Vidal, concretó esta semana la reapertura del local de indumentaria que marcó una época en la ciudad. Rodeado de amigos, clientes y vecinos que se acercaron a compartir el momento, Marco dio inicio a una etapa que combina la elegancia clásica de su padre con una impronta renovada y juvenil.

 

Un sueño compartido

 

Para Marco, este paso fue mucho más que una decisión comercial; fue una misión personal. "Estoy súper agradecido con toda la gente de Esquel que me dio una mano. Mis amigos me apoyaron psicológicamente y con el laburo para cumplir el sueño de abrir de vuelta el local que en su tiempo era de mi viejo", relató.

 

El joven comerciante reconoció que el proceso fue movilizante: "Fue bastante fuerte volver a abrir. Tenía esa 'pica' de no dejar morir su legado. Había que juntar ganas y seguir para adelante".

 

Elegancia con onda juvenil

 

Si bien el "Pato" Vidal era reconocido por su estilo impecable y elegante, la nueva propuesta busca ampliar el horizonte. "Mi papá siempre fue muy elegante. Yo estoy variando un poquito: tengo elegante sport, van a llegar trajes y camisas de vestir, pero también le estoy metiendo más onda para los pibes, con ropa más juvenil y ancha", explicó Marco, asegurando que la buena energía y la predisposición en la atención serán la marca registrada del lugar.

 

Promociones por inauguración

 

El local ya se encuentra operativo en Sarmiento 461, a pasos de "Alto Pollo" y, durante esta primera semana, habrá promociones especiales para quienes se acerquen a "chusmear" y probarse las prendas. "Espero que estén atentos a las redes, en Facebook e Instagram aparecemos como El Pato Indumentaria. Los que no pudieron venir a la inauguración, los espero para compartir un momento", concluyó.

 

 

