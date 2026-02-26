Accidente en Ruta 40: Chocaron un auto y una camioneta

Un accidente de tránsito se registró este miércoles por la tarde en la Ruta Nacional 40 norte, en El Bolsón, a la altura de la Granja Larix. El hecho movilizó a personal de los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, quienes acudieron con una unidad de rescate tras recibir el aviso.

Según la información brindada por el cuartel, alrededor de las 19:30 horas se recibió un llamado alertando sobre un choque en ese tramo de la ruta. De inmediato se despachó la unidad correspondiente hacia el lugar.

Al arribar, los bomberos constataron que el siniestro involucraba a dos vehículos: un automóvil marca Renault y una camioneta. Por causas que no fueron informadas oficialmente, ambos rodados colisionaron sobre la traza de la ruta.

Afortunadamente, los ocupantes de los dos vehículos no sufrieron lesiones. El incidente dejó únicamente daños materiales.

O.P.