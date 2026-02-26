21°
22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 26 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Sofía DevriesFreediving PatagoniaBuceo
26 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

"Unas palabras para volver": Habló el referente de la empresa de buceo tras la tragedia de Sofía Devries

Alejandro Andres, referente de Freediving Patagonia, rompió el silencio. Aclaró que la empresa solo fue contratada para el traslado y que la Justicia tiene sus equipos secuestrados. "Lo que sucedió me va a atormentar siempre", afirmó.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Tras el trágico fallecimiento de la joven Sofía Devries durante una jornada de buceo, Alejandro Andres realizó un extenso descargo público a través de la cuenta de Instagram de la empresa. El referente de la firma contratada para la actividad calificó lo ocurrido como una "pesadilla" y explicó que su silencio inicial se debió a razones estrictamente legales y técnicas.

 

Investigación judicial e incomunicación

 

Andres inició su mensaje aclarando que no pudo expresarse antes debido a la investigación en marcha: "Dentro de todo el proceso judicial, yo perdí acceso a mis redes, a mis dispositivos y a mi línea". Según explicó, el secuestro de sus equipos por parte de la justicia lo mantuvo incomunicado durante varios días.

 

Sobre la logística del hecho, el referente fue puntual al deslindar responsabilidades directas sobre la inmersión: "No era una operación de Freediving Patagonia, a nosotros nos habían contratado un traslado. No voy a hablar de lo que pasó ni voy a juzgar a nadie, de eso se va a encargar el juez de la causa".

 

Impacto personal y el regreso a la actividad

 

Visiblemente conmovido, Andres relató que las imágenes del accidente lo persiguen constantemente. "Lo que sucedió va a ser algo que a mí personalmente me va a atormentar el resto de mis días. Nunca me había tocado vivir una cosa así", expresó, y agregó que los comentarios hirientes de personas ajenas al hecho "lograron lastimar".

 

Pese al golpe, confirmó que continuará con su labor: "Tengo este negocio que me llevó 15 años tener y no me queda otra que seguir. Tomé la decisión de volver a abrir las puertas y volver a empezar". Finalmente, agradeció el apoyo de su círculo cercano y de quienes confiaron en su trayectoria de dos décadas en la disciplina.
 

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Golpe al narcomenudeo en Esquel: Desarticulan un punto de venta con modalidad "Kiosco" y "Delivery"
2
 Accidente en Ruta 40: Chocaron un auto y una camioneta
3
 Cuba: interceptaron una embarcación civil de Estados Unidos y mataron a cuatro tripulantes
4
 Un metro y medio bajo la nieve, sin poder respirar: el milagroso rescate de un esquiador
5
 La amenazante despedida de un motochorro de 14 años: “Todo vuelve, manga de antichorros”
1
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
2
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
3
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
4
 El Gobierno nacional elimina aranceles al aluminio chino: un golpe para Aluar y la industria en Chubut
5
 El Jardín 4401 inicia el ciclo con vacantes en el turno mañana
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -