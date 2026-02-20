28°
Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"

Con 9 años de historia, Rodrigo Cardoso, destacó el crecimiento del supermercado que ya emplea a 100 personas. Anunció la apertura de un sector de comidas para llevar y sandwichería personalizada, apostando a la inversión local en Esquel.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Lo que hace nueve años comenzó como un pequeño almacén en la intersección de Almafuerte y Pellegrini, hoy se ha consolidado como uno de los referentes comerciales más importantes de la ciudad. Rodrigo Cardoso, el impulsor de Supermercado El Cerro, relata con orgullo un crecimiento que, aunque no estaba en los planes iniciales, se convirtió en una realidad gracias al acompañamiento constante de los vecinos.

 

Identidad esquelense y calidad como bandera

 

Para Cardoso, ser "nacido y criado" en Esquel le otorga un valor especial a su proyecto: “Llegar hoy hasta donde estamos es un gran fruto del trabajo de todos los días. Para nosotros, crecer acá es un orgullo”, afirma.

 

Según el propietario, el éxito de la firma se basa en tres pilares que la gente valora día a día: limpieza, atención y calidad. “Destacamos mucho el nivel en carnes y fiambres; la gente sabe que se está llevando buena mercadería y bien presentada”, explica, sumando a esto el esfuerzo por mantener precios competitivos en un contexto difícil: “Hay que adaptarse al bolsillo y a lo que pide el mercado; hacemos todo el esfuerzo para llevar el mejor precio a la góndola”.

 

Motor de empleo: 100 familias

 

Uno de los datos más relevantes de la actualidad de El Cerro es su impacto en el mercado laboral local. Actualmente, la empresa emplea a entre 90 y 100 personas.

“Es una tarea difícil, hay que pensar en muchas cosas para cubrir los costos fijos y mantener a 100 familias. Es un laburito y un orgullo también”, señala Cardoso sobre la responsabilidad de liderar una estructura de tal magnitud.

 

Nuevos proyectos y expansión

 

La sucursal principal, que cuenta con una superficie de mil metros cuadrados, se encuentra en un proceso de mejora continua. Recientemente sumaron el sector de panificación y sandwichería, atendiendo a una demanda de producción que escaseaba en la ciudad. Sin embargo, los anuncios no terminan allí:

 

  • Comida por peso y viandas: Próximamente inaugurarán un sector de elaboración propia.

     

  • Rotisería exclusiva: Sumarán platos calientes, carnes asadas y pollos al espiedo.

     

  • Experiencia personalizada: Se vendrá una propuesta de sandwichería donde el cliente podrá armar su pedido eligiendo los ingredientes en el momento.

     

“Nunca estuvo en los planes esta expansión al inicio, pero uno va buscando los sectores de la ciudad donde puede crecer. Hoy estamos bien posicionados y con la idea de seguir peleándola para adelante”, concluyó el empresario.

 

