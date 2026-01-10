18°
10 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria

La movilización incluyó una parada en el cuartel de bomberos, donde se vivieron momentos de profunda emoción. Los vecinos se unieron para pedir por la preservación de la naturaleza y entregar donaciones para los equipos de combate.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El día de hoy sábado 10 de enero, en el marco de los incendios que afectan a la Patagonia argentina, la comunidad de Esquel se convocó en una marcha por los brigadistas que combaten el incendio y por los bosques de nuestra querida Patagonia. La movilización surgió como una respuesta espontánea y sentida de los vecinos ante la crítica situación ambiental que atraviesa la región cordillerana.

 

La marcha comenzó a las 19 hs en la Plaza San Martín, punto neurálgico donde familias, jóvenes y adultos se concentraron con carteles y consignas en defensa del ecosistema. Desde allí, la columna de manifestantes inició un recorrido por las calles céntricas de la ciudad, visibilizando el reclamo y el apoyo constante a quienes arriesgan su vida en la línea de fuego.

 

Momentos de profunda emoción en el Cuartel de Bomberos

 

Durante el trayecto, los manifestantes se dirigieron hacia el cuartel de Bomberos Voluntarios de Esquel. En ese lugar se vivió un momento muy emotivo cuando algunos bomberos hablaron sobre la situación actual del combate, compartiendo con la comunidad los desafíos y la dureza de las tareas que realizan a diario.

 

Además, los profesionales hicieron mención al reciente incendio ocurrido en "La Z", destacando la importancia de la prevención y la rápida respuesta ante nuevos focos. Como muestra de respeto y dolor ante la biodiversidad afectada, los presentes realizaron un minuto de silencio por los bosques, un instante de silencio absoluto que conmovió a todos los asistentes.

 

Solidaridad y cierre en la Plaza San Martín

 

Al finalizar el recorrido, la columna de vecinos regresó al punto de inicio. Al llegar a la Plaza San Martín, la jornada se transformó en una acción solidaria concreta: se recibieron donaciones en la campana céntrica de la plaza, destinadas a fortalecer los recursos de quienes continúan trabajando en los distintos frentes de la emergencia ígnea.

 

La jornada reafirmó el compromiso de la ciudad de Esquel con su entorno natural y el agradecimiento infinito hacia sus combatientes, dejando en claro que la lucha por los bosques es una causa que une a toda la comunidad patagónica.

T.B

 

