10 de Enero de 2026
|
Por Redacción Red43

Salud de Chubut emite recomendaciones ante los incendios en la Cordillera

La Secretaría de Salud provincial difundió medidas para protegerse del humo, garantizar el consumo de agua segura y cuidar el bienestar emocional de los habitantes en las zonas afectadas.
Ante la emergencia ígnea que atraviesa la Comarca Andina y la persistente caída de cenizas, el Gobierno del Chubut desplegó un operativo sanitario integral que incluye asistencia directa en terreno y la difusión de pautas preventivas esenciales para la comunidad. La prioridad actual se centra en minimizar los efectos del humo, que puede causar irritaciones severas en ojos y vías respiratorias, especialmente en grupos vulnerables como niños, embarazadas y pacientes con patologías crónicas. Por este motivo, los especialistas aconsejan mantener las viviendas herméticamente cerradas, evitar actividades al aire libre y utilizar protección como barbijos o pañuelos húmedos en caso de exposición inevitable.

 

En relación con el cuidado ocular, las autoridades sanitarias enfatizan la importancia de no frotarse los ojos ante el ardor y optar por lavados frecuentes con agua limpia o solución salina, complementados con compresas frías para aliviar la inflamación. El acceso al agua potable también es un eje central de estas recomendaciones, aclarando que, si bien el agua de red se mantiene segura, en áreas donde el suministro sea dudoso se deben aplicar métodos de potabilización mediante hervor o el uso de gotas de lavandina sin aditivos para garantizar su consumo.

 

Finalmente, el plan de salud contempla el acompañamiento psicoemocional ante el impacto de la catástrofe. Se insta a la población a mantener rutinas sencillas y limitar la exposición a noticias que aumenten la ansiedad, priorizando el diálogo con personas de confianza. En el caso de los menores, se recomienda a los adultos brindar explicaciones simples y una presencia tranquila para contener miedos o cambios en el comportamiento, recordando que los equipos de los hospitales cordilleranos se encuentran a disposición para abordar cualquier síntoma físico o emocional derivado de esta situación. 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

