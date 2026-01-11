19°
Domingo 11 de Enero de 2026
11 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Alerta por estafas: Bomberos de Esquel aclaran cuál es su alias oficial de donación

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Esquel difundió su CBU y alias auténtico tras detectar intentos de estafa en redes sociales. Todo lo recaudado se destina al intenso operativo en el Parque Nacional Los Alerces.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En medio de la crítica situación que atraviesa la región por el incendio en el Parque Nacional Los Alerces, la solidaridad de la comunidad se ha hecho sentir con fuerza. Sin embargo, esta buena voluntad se ha visto amenazada por personas con otras intenciones. A raíz de que se están circulando alias para donaciones falsos, los Bomberos Voluntarios de Esquel compartieron nuevamente el alias oficial para recibir donaciones de forma segura.

 

La institución remarcó la importancia de utilizar únicamente los canales verificados para asegurar que la colaboración llegue directamente al equipamiento y logística necesarios para combatir el fuego que arrasa con nuestros bosques.

 

Datos oficiales para colaborar

 

Para evitar estafas y desvíos de fondos, se solicita a los vecinos y colaboradores que verifiquen los siguientes datos al momento de realizar una transferencia a la Asociación Bomberos Voluntarios de Esquel:

 

  • Razón Social: Asoc. Bomberos Vol. de Esquel

     

  • CUIT/CUIL: 30-62439448-4

     

  • Tipo y N° de cuenta: CC $ 00200020031500101

     

  • CBU: 0830002701002003150011

     

  • Alias oficial: BOMBEROS.ESQUEL

     

  • Banco: Banco del Chubut S.A.

     

Movilización comunitaria

Esta aclaración surge en una jornada de alta sensibilidad para la ciudad, donde también se registró una importante movilización en la Plaza San Martín bajo el lema "Marchamos por nuestros bosques y brigadistas". En dicha convocatoria, realizada el 10 de enero, la comunidad no solo manifestó su apoyo a quienes están en la línea de fuego, sino que también recolectó donaciones físicas para asistir a los equipos de emergencia.

 

Desde el cuartel recordaron que "toda ayuda es importante para seguir combatiendo un fuego que arrasa con todo nuestro bosque" e instaron a la población a compartir únicamente la información oficial para proteger la integridad de las campañas solidarias.


T.B

 

