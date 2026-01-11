Guía de servicios en Los Alerces: Senderos habilitados, tarifas y estado de rutas

A pesar de la contingencia ígnea que afecta a la región, el Parque Nacional Los Alerces mantiene operativos gran parte de sus servicios turísticos en las zonas Centro y Sur. No obstante, se solicita a los visitantes prestar especial atención al estado de las rutas y a la presencia de humo en determinados sectores.

Actualmente, la Ruta Provincial N° 71 se encuentra con tránsito restringido entre la Portada Norte y Quebrada del León. Sin embargo, en el sector comprendido entre Portada Centro y Quebrada del León, los servicios turísticos funcionan con normalidad y registran un importante nivel de actividad. Para quienes utilizan transporte público, la empresa Jacobsen ofrece un servicio especial en el tramo Esquel - Villa Futalaufquen - Bahía Rosales (Consultas al 2945 - 525512).

ZONA CENTRO: Estado de situación y senderos

Al reporte del 11 de enero a las 9:51 a.m., se registra presencia de humo en Bahía Rosales y, en menor medida, en Villa Futalaufquen.

Estado de Senderos:

CERRADOS: Krugger, Dedal y Cocinero.

ABIERTOS: Krugger hasta Portezuelo: Dificultad alta (Registro de 8 a 12 hs en Villa Futalaufquen). Puerto Limonao: Dificultad media/baja. Cinco Saltos: Dificultad media. Huella Andina (Villa Futalaufquen a Arroyo Rañinto): Dificultad baja/media. Cascada Irigoyen: Dificultad baja. Quebrada del León: Dificultad media.



Servicios Gastronómicos y Almacenes: En Villa Futalaufquen, los kioscos y autoservicios operan desde las 8:00 hasta las 20:00 hs. En Puerto Limonao, el Kiosco Fuinque y el Food Truck del Puerto están disponibles hasta las 20:00 hs. También se encuentran operativos Pichón Restaurant (12:30 a 15 y 20 a 23 hs), El Lugar del Lago y el Food Truck Vuelta del Lago.

Alojamiento y Campings (Tarifas 2025-2026):

Club Empleados Bancarios: Cabañas desde $55.000 a $85.000. Camping adultos socios $5.000 / No socios $10.000 (Consultas: 2945-15411063).

Camping Rahue: Acampe $15.000; Uso diurno $10.000.

Camping Los Maitenes: Acampe temporada alta mayor $18.000. Domos desde $80.000 (2 personas) hasta $130.000 (4 personas).

Camping Agreste Las Rocas: (Cerrado por el día 10/01, regreso a confirmar). Adultos temporada alta $14.000.

Bahía Rosales Agreste: Domos Plus para 4 personas $150.000; Acampe mayor $14.000.

Bahía Rosales Organizado: Cabañas hasta 6 personas $165.000; Dormis desde $85.000; Bajada de lancha $12.000.

Camping Arroyo Centinela: Adultos $12.000; Dormis con cocina $70.000.

ZONA SUR: Un entorno sin humo

Al reporte del 10 de enero a las 1:05 p.m., la Zona Sur no presenta humo, lo que la convierte en una alternativa ideal para el senderismo.

Senderos ABIERTOS:

Laguna del Toro: Dificultad media/alta (Registro 8 a 14 hs en Portada Sur).

Cascada de Los Tambores: Dificultad baja.

Cauce Viejo: Dificultad media.

Mirador de Los Pozones, El Choconcito y Los Pescadores: Dificultad baja.

La Balsa: Dificultad alta (Requiere registro con 2 días de antelación).

Servicios:

Camping Río Grande: Acampe $10.000; Uso diurno $5.000. Abierto de 9:00 a 21:00 hs.

ZONA NORTE: Restricción total

Se recuerda a la comunidad que la Zona Norte permanece CERRADA al uso público debido a la afectación directa del incendio. Tanto los senderos como los servicios turísticos en este sector no están operativos hasta nuevo aviso.

Toda actividad de senderismo que requiera registro debe ser comunicada en los respectivos centros de informes para garantizar la seguridad de los visitantes ante cualquier cambio en las condiciones del incendio.



