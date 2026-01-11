Incendios en Chubut: Así se abastece al avión hidrante Fireliner en Esquel

En el marco de la emergencia ígnea que atraviesa la región cordillerana, el soporte logístico terrestre resulta fundamental para el éxito de las operaciones aéreas. En el aeropuerto de Esquel, los camiones cisterna de Vialidad Nacional continúan hoy con el trabajo de abastecimiento de las reservas de agua que son utilizadas por el Boeing 737 "Fireliner" que está operando en la lucha contra los incendios forestales de la comarca andina de esta provincia.

El despliegue de los equipos de Vialidad permite que la aeronave de gran porte cuente con el recurso necesario para realizar sus descargas de manera efectiva sobre los focos activos. Además del avión 737, el abastecimiento de agua también alcanza a los otros aviones hidrantes de menor porte que trabajan en esta emergencia, asegurando una cadena de suministro constante para toda la flota aérea afectada al operativo.

Precaución al transitar por la Ruta Nacional 40

Debido a la intensidad del operativo y la frecuencia de los viajes necesarios para mantener los tanques completos, las autoridades han emitido una advertencia para los conductores que circulan por la zona. Se solicita transitar con precaución en la RN40, ya que los camiones se trasladan desde el punto de carga de agua hasta el aeropuerto y viceversa.

El flujo de camiones pesados es constante sobre la calzada, por lo que es vital respetar las indicaciones del personal de seguridad y las señales viales para evitar accidentes y no entorpecer la labor de abastecimiento, que es crítica para el combate de las llamas.

Información oficial de rutas

Para aquellos que necesiten desplazarse por el territorio provincial, es importante mantenerse informado sobre las condiciones de transitabilidad, ya que el movimiento de equipos de emergencia y el comportamiento del humo pueden generar cambios en la circulación. Aquí podrás encontrar la información de todas las rutas nacionales en la provincia: [Incluir link oficial].

El trabajo conjunto entre los organismos nacionales y provinciales continúa siendo el pilar para enfrentar el avance del fuego, destacándose hoy la labor estratégica de Vialidad Nacional en la logística hídrica desde el aeropuerto local.



Fuente: Rutas Chubutenses vía Facebook



T.B