Ingram abrió las sesiones del Concejo de Trevelin con críticas al Gobierno nacional y un repaso de la gestión

El intendente de Trevelin, Héctor Ingram, encabezó la apertura de las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante 2026 con un extenso discurso en el que repasó el estado de situación del municipio, cuestionó las políticas del Gobierno nacional y destacó las acciones de gestión en áreas sociales, productivas, culturales y deportivas.

En su mensaje, el jefe comunal situó la realidad local dentro del contexto económico nacional, al que calificó como un escenario de “recesión y empobrecimiento”. En ese marco, criticó duramente las medidas del presidente Javier Milei, a las que responsabilizó por la caída de recursos para provincias y municipios, la paralización de obras públicas y la reducción de programas sociales.

Según explicó Ingram, la situación económica impactó de manera directa en las cuentas municipales durante 2025. Señaló que los ingresos por regalías petroleras y coparticipación crecieron muy por debajo de la inflación, lo que generó un fuerte desfasaje entre ingresos y gastos. Como ejemplo, mencionó que en agosto el municipio recibió apenas 47 millones de pesos por esos conceptos frente a un gasto fijo mensual superior a los 384 millones de pesos.

En ese contexto, el intendente destacó el esfuerzo de la administración para sostener los servicios básicos y agradeció a los vecinos y contribuyentes por continuar cumpliendo con sus obligaciones tributarias pese a la crisis económica.

Gran parte del discurso estuvo dedicada a las políticas sociales impulsadas desde el municipio. Ingram remarcó que, ante el retiro de programas nacionales, el Estado local debió reforzar la asistencia a los sectores más vulnerables mediante programas de empleo, capacitación laboral y ayuda alimentaria. Entre las iniciativas mencionó programas de inserción laboral, capacitaciones vinculadas al turismo y nuevas propuestas formativas junto a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

También destacó acciones en materia de discapacidad, acompañamiento a adultos mayores, prevención sanitaria y asistencia durante emergencias climáticas, como el Plan Calor implementado ante la falta de gas en distintos sectores.

En materia de infraestructura, el intendente volvió a reclamar inversión en obra pública y cuestionó la idea de que el sector privado pueda reemplazar al Estado en ese rol. Señaló que el desarrollo productivo, turístico y social de regiones como la cordillera depende de rutas en condiciones, servicios básicos y obras estratégicas.

Además, insistió en la necesidad de avanzar con proyectos viales, obras pluviales y planes de vivienda que actualmente se encuentran paralizados o a la espera de financiamiento.

Durante su exposición, Ingram también repasó el trabajo de distintas áreas municipales. Destacó el rol de Servicios Públicos en el mantenimiento de calles, la recolección de residuos y la colaboración en emergencias como incendios forestales, así como las tareas de forestación urbana y mantenimiento de espacios públicos.

El intendente también puso en valor el trabajo en controles sanitarios, seguridad vial y bienestar animal, además de remarcar el crecimiento de la actividad cultural y deportiva en la localidad.

En el plano cultural, destacó la organización de festivales, congresos, talleres y fiestas tradicionales que fortalecen la identidad pluricultural de Trevelin, mientras que en deportes subrayó la participación de más de 3.000 vecinos en más de 40 escuelas y talleres deportivos municipales.

Finalmente, el intendente defendió la inversión pública en cultura y deporte, al considerar que son herramientas de inclusión social, salud y desarrollo comunitario.

El discurso cerró con un reconocimiento a instituciones locales como los Bomberos Voluntarios de Trevelin, que este año cumplen 50 años de servicio, y con un llamado a sostener el compromiso colectivo para afrontar el complejo contexto económico.

