La Trochita compartió la música de la banda militar en el 200° aniversario del regimiento

En su salida extra programada para ayer miércoles, la Banda Militar sorprendió a los pasajeros.

En el marco del bicentenario del Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco”, el histórico tren realizó una parada durante el recorrido y los pasajeros fueron sorprendidos por una presentación de la Banda Militar “Malvinas Argentinas”.



En ese contexto, el maestro de banda Leonardo Lazarte dirigió unas palabras a los presentes y destacó el significado de este encuentro, que contó con la participación de familias del regimiento, antiguos jefes de la unidad y soldados de distintas clases.



Durante su mensaje recordó que el regimiento celebró recientemente 200 años de historia ininterrumpida al servicio de la patria, y remarcó el valor simbólico de compartir este momento en el histórico tren de la cordillera.

El momento más profundo llegó cuando se invitó a los pasajeros a entonar la Marcha de las Malvinas, recordando que el Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco” también envió hombres al conflicto del Atlántico Sur en 1982. Entre los pasajeros del viaje en La Trochita se encontraban veteranos de aquella guerra, lo que volvió aún más emotivo el momento en que se entonó la marcha.



Cabe recordar que La Trochita, el histórico Viejo Expreso Patagónico, durante décadas fue uno de los principales medios de transporte de la región. En tiempos del servicio militar obligatorio, muchos jóvenes soldados que llegaban desde distintas provincias utilizaban este tren a vapor para trasladarse por la Patagonia y hacia el Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco”.



En esta oportunidad, algunos de aquellos soldados —hoy con más de 80 años— volvieron a encontrarse con esa historia. La presencia de integrantes de antiguas clases generó momentos de profunda emoción, con recuerdos, abrazos y lágrimas que reflejaron el fuerte vínculo entre el tren, el regimiento y la memoria de quienes formaron parte de esa época.

