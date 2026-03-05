Intentó robar en un motorhome y terminó detenido tras un forcejeo

Un hombre de 26 años fue detenido este martes por la noche tras protagonizar un intento de robo en un colectivo estacionado en una calle de El Bolsón. El hecho generó varios llamados al sistema de emergencias 911 y terminó con la intervención de efectivos policiales.

Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió alrededor de las 20:30 en calle Rivadavia, cuando un sujeto ingresó a un colectivo sin ejercer violencia con la intención de sustraer distintos elementos que se encontraban en el interior del vehículo.

Sin embargo, el hombre fue sorprendido mientras revisaba el colectivo, lo que derivó en un forcejeo con las personas que lo enfrentaron en el lugar. Durante el enfrentamiento, una mujer resultó con lesiones físicas.

Ante los llamados de alerta al 911, personal de la Comisaría 12° de El Bolsón acudió al lugar y logró aprehender al sospechoso, quien fue trasladado a la dependencia policial.

De acuerdo con la información oficial, el hombre quedó imputado en una causa por robo en grado de flagrancia agravado y permanece alojado en la unidad policial a disposición de la Justicia.

Durante el procedimiento también se recuperaron los objetos que el individuo habría intentado llevarse del colectivo. Entre los elementos secuestrados se encontraban un televisor, prendas de vestir, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, que posteriormente fueron restituidos a sus propietarios.

O.P.