21°
22°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 05 de Marzo de 2026
RED43 comarca-andina El Bolsón
05 de Marzo de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Intentó robar en un motorhome y terminó detenido tras un forcejeo

El sospechoso fue sorprendido dentro del vehículo, se produjo un forcejeo en el que una mujer resultó lesionada y terminó detenido por la policía de El Bolsón.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un hombre de 26 años fue detenido este martes por la noche tras protagonizar un intento de robo en un colectivo estacionado en una calle de El Bolsón. El hecho generó varios llamados al sistema de emergencias 911 y terminó con la intervención de efectivos policiales.

 

Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió alrededor de las 20:30 en calle Rivadavia, cuando un sujeto ingresó a un colectivo sin ejercer violencia con la intención de sustraer distintos elementos que se encontraban en el interior del vehículo.

 

Sin embargo, el hombre fue sorprendido mientras revisaba el colectivo, lo que derivó en un forcejeo con las personas que lo enfrentaron en el lugar. Durante el enfrentamiento, una mujer resultó con lesiones físicas.

 

Ante los llamados de alerta al 911, personal de la Comisaría 12° de El Bolsón acudió al lugar y logró aprehender al sospechoso, quien fue trasladado a la dependencia policial.

 

 

De acuerdo con la información oficial, el hombre quedó imputado en una causa por robo en grado de flagrancia agravado y permanece alojado en la unidad policial a disposición de la Justicia.

 

Durante el procedimiento también se recuperaron los objetos que el individuo habría intentado llevarse del colectivo. Entre los elementos secuestrados se encontraban un televisor, prendas de vestir, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, que posteriormente fueron restituidos a sus propietarios.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El grito de Esquel no se apaga: nueva movilización por el "No a la Mina"
2
 Karla Scarafia se recibió de entrenadora deportiva
3
 Sextorsión en Cholila: la Policía Federal desbarató una red delictiva que operaba desde un penal en Mendoza
4
 El "hacker de las millas": cayó por estafar a Aerolíneas Argentinas
5
 Chubut cerró acuerdos salariales con la Policía y trabajadores de Canal 7
1
 Javier Milei tomó juramento a Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia
2
 Los Alerces: El Comando Unificado intensifica el monitoreo de puntos calientes
3
 Liberaron un cóndor andino en Huinganco tras su rehabilitación
4
 Celulares en el aula: la Escuela 713 apuesta a los "bolsilleros" para mejorar la convivencia y el aprendizaje
5
 Ponce sobre el debate minero: “La megaminería está prohibida”
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -