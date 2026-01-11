Bomberos de Trevelin agradecen el apoyo sanitario en el incendio de Los Alerces

En el marco del intenso operativo que se despliega en el Parque Nacional Los Alerces para combatir los focos ígneos activos, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Trevelin hizo público su profundo agradecimiento al equipo interdisciplinario de salud que trabaja codo a codo con las dotaciones.

A través de un comunicado oficial, la institución resaltó la labor de profesionales de enfermería, kinesiología, medicina y trabajo social que, de manera voluntaria y desinteresada, están brindando asistencia y acompañamiento a los bomberos durante las extenuantes labores de combate de incendios.





Un equipo al servicio de los combatientes

El proyecto, denominado de Bienestar Integral y Asistencia Preventiva, tiene como objetivo principal cuidar la salud física y emocional de quienes están en la primera línea de fuego. Los profesionales no solo atienden lesiones inmediatas, sino que ofrecen un seguimiento que permite a los voluntarios sostener el esfuerzo que demanda la emergencia.

Desde la Asociación de Bomberos de Trevelin se brindó un reconocimiento especial a quienes encabezan esta tarea:

Lic. en Enfermería: María Vicenta Barrios.

Lic. en Kinesiología: Mariana Graciela Pezzi y Ariel Solís.

Lic. en Trabajo Social: Carina Bonan.

Cuerpo médico: Dra. Georgina Tola.

Colaboradores: Rocío de Miguel.

Un sostén invaluable

El comunicado subraya que el compromiso, la empatía y la entrega de estos profesionales son un "sostén invaluable para quienes ponen el cuerpo día a día en el fuego". Este esfuerzo conjunto se ha convertido en un ejemplo de trabajo en equipo al servicio de la comunidad, demostrando que la lucha contra los incendios forestales requiere no solo de herramientas técnicas, sino también de una red humana sólida y solidaria.

"Su labor es un ejemplo de entrega", destacaron desde el cuartel, valorando que cada profesional se suma a este proyecto con el único fin de proteger a quienes protegen nuestros bosques nativos.





T.B