Ranking del FMI: Argentina ocupará el puesto 26 por tamaño de PBI en 2026

En un escenario de profundas transformaciones y desafíos, la economía argentina presenta una dualidad marcada para los próximos años. Según un reciente relevamiento realizado por Visual Capitalist basado en proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Argentina logrará ubicarse en 2026 entre las primeras 30 economías del mundo por el tamaño de su Producto Bruto Interno (PBI).

El informe estima que el PBI argentino alcanzará los USD 668.000 millones el año próximo, lo que situará al país en el puesto 26 del ranking global. Este dato destaca la relevancia de la economía nacional en términos de escala, recursos y producción, posicionándola por delante de numerosos países desarrollados y emergentes en términos de volumen económico total.

El desafío inflacionario

Sin embargo, este crecimiento en el tamaño de la economía contrasta fuertemente con la realidad de los precios internos. Según el último informe sobre Perspectivas de la Economía Mundial del FMI, la Argentina se ubicó en el sexto lugar del ranking de países con mayor inflación en 2025, con una tasa proyectada del 41,3%.

Dentro del grupo de los diez países con mayor aumento de precios, Argentina solo fue superada por naciones que atraviesan crisis extremas:

Venezuela (269,9%)

Sudán del Sur (97,5%)

Zimbabwe (89%)

Sudán (87,2%)

Irán (42,4%)

Este desempeño ocurre en un contexto donde la inflación global tiende a desacelerarse. Mientras que el promedio mundial se ubicó en torno al 4,2% en 2025, el FMI proyecta que para 2026 se reducirá al 3,7%.

Ranking de las economías líderes

A pesar de las dificultades locales, el poder económico mundial sigue centralizado en las grandes potencias. El FMI proyecta que el PBI mundial alcance los USD 123,6 billones en 2026. Estados Unidos se mantendrá como la mayor economía con USD 31,8 billones, seguido por China con USD 20,7 billones. India, Japón y Canadá completan el "top 5", generando en conjunto más del 55% de la producción global.

Hacia una desaceleración local

Es importante notar que las proyecciones del Fondo para Argentina en su último Outlook están diez puntos por encima de lo que se estima será el dato final de 2025, el cual se conocerá este martes y se situaría cercano al 31%. Esto sugiere que el plan del Gobierno para desacelerar el aumento de precios podría estar mostrando resultados más rápidos de los previstos inicialmente por el organismo multilateral.

"A medida que los países se recuperan de las crisis y se ajustan a las elevadas tasas de interés, la clasificación económica mundial continúa evolucionando", sostiene el estudio, destacando que Argentina, a pesar de sus desajustes nominales, mantiene una influencia económica global basada en su escala y recursos naturales.



T.B