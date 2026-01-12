Brigadistas de Parques Nacionales exigen salarios dignos en pleno combate del fuego

En medio del combate contra las llamas en el sector del Lago Menéndez, los trabajadores que arriesgan su vida para proteger el patrimonio natural de la Patagonia han decidido alzar la voz. A través de un mensaje directo dirigido a la comunidad y, principalmente, a las autoridades nacionales, brigadistas de distintos puntos de la región visibilizaron la precariedad laboral en la que se encuentran mientras enfrentan uno de los incendios más complejos de la temporada.

"Buenos días a todos, estamos en el incendio del Lago Menéndez. Hay compañeros de diferentes parques nacionales, están de Lanín, Nahuel Huapi, Laguna Blanca, Alerces, y queremos llevar un mensaje a la comunidad, a todos en realidad, a las autoridades principalmente", comienza el relato de los combatientes.

Un pedido por lo esencial

El reclamo no es nuevo, pero la gravedad de la emergencia ígnea actual ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad del sector. Los brigadistas denuncian que su situación se mantiene sin resolución desde hace mucho tiempo. "Nuestra situación viene precaria y sin resolución desde hace mucho tiempo. Nosotros estamos pidiendo básicamente lo esencial, es un salario digno, una planta permanente, una estabilidad que nos dé en el trabajo y una jubilación acorde", puntualizaron desde el terreno.

La falta de estabilidad laboral y los salarios que no cubren las necesidades básicas son los puntos centrales de una lucha que busca garantizar que quienes protegen los bosques nativos cuenten con las condiciones mínimas para subsistir y proyectar su futuro.

El riesgo de un conflicto no deseado

A pesar del profesionalismo y la vocación de servicio demostrada en cada jornada de "sol a sol", los trabajadores advierten que la falta de respuestas los está empujando hacia un límite difícil de sostener. "Nosotros necesitamos las respuestas de manera urgente. Si no podemos lograr eso, nos están obligando a crear un conflicto que no queremos centrar realmente", explicaron con preocupación.

La intención de los brigadistas es clara: continuar con su labor operativa, pero con el respaldo institucional necesario. "Nosotros queremos trabajar, nos gusta nuestro trabajo y queremos seguir trabajando de la mejor manera posible, pero necesitamos que nos den respuestas", concluye el comunicado emitido desde el campamento en el Lago Menéndez.

Mientras el humo continúa cubriendo la Comarca Andina y el esfuerzo físico de las cuadrillas llega a su límite, el pedido de "salario digno y planta permanente" se suma ahora como un frente más que las autoridades deberán atender de manera urgente para garantizar la continuidad del servicio de manejo del fuego en todo el país.



T.B