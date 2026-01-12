Alerta por Hantavirus: Falleció una niña de 10 años en la provincia de Buenos Aires

Una noticia ha conmocionado a la provincia de Buenos Aires y puesto en alerta a las autoridades sanitarias locales. Se confirmó el fallecimiento de una niña de 10 años residente del partido de General Belgrano a causa de una infección por Hantavirus. La menor había sido trasladada de urgencia a un centro de mayor complejidad en la ciudad de La Plata, donde lamentablemente se produjo su deceso.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires confirmó el diagnóstico tras los análisis correspondientes. Según los primeros informes médicos, la paciente presentó un cuadro febril y dificultades respiratorias agudas, síntomas característicos de esta enfermedad zoonótica transmitida por roedores silvestres.

Protocolos de emergencia en General Belgrano

Tras confirmarse el caso fatal, equipos de salud ambiental y epidemiología se trasladaron a General Belgrano para realizar el control de foco. El objetivo es identificar el lugar donde se produjo el contagio y evaluar la presencia del ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), el principal reservorio del virus en la región.

Las autoridades municipales informaron que se están llevando a cabo tareas de desratización, desmalezamiento y concientización en los alrededores del domicilio y las zonas que la niña solía frecuentar. Además, se realiza un seguimiento médico preventivo a los contactos estrechos de la menor para descartar posibles nuevos casos.

¿Qué es el Hantavirus y cómo se transmite?

El Hantavirus es una enfermedad viral grave que se transmite al ser humano principalmente por:

Inhalación: Al respirar aire contaminado por saliva, orina o excrementos de roedores infectados.

Contacto directo: Al tocar roedores o sus restos biológicos.

Mordeduras: Aunque es menos frecuente, el virus puede transmitirse por la mordida del animal.

Los síntomas iniciales suelen ser similares a los de un estado gripal: fiebre, dolores musculares, escalofríos y náuseas. Sin embargo, puede evolucionar rápidamente a una fase respiratoria grave conocida como Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH), que tiene una alta tasa de mortalidad si no se trata a tiempo.

Recomendaciones de prevención

Ante esta tragedia, el Ministerio de Salud reforzó las medidas de prevención para la población, especialmente en zonas rurales o periurbanas:

Ventilar: Antes de entrar a lugares cerrados por mucho tiempo (galpones o cabañas), ventilar al menos 30 minutos. Limpieza húmeda: No barrer superficies donde pueda haber rastros de roedores; usar agua con lavandina para humedecer antes de limpiar. Control de malezas: Mantener el pasto corto y desmalezado alrededor de las viviendas. Higiene de alimentos: Guardar la comida en recipientes herméticos y lavar platos inmediatamente después de usarlos.

La comunidad de General Belgrano se encuentra en duelo por la pérdida de la pequeña, mientras las autoridades sanitarias instan a la población a no entrar en pánico pero sí a extremar los cuidados de higiene y limpieza para evitar la propagación del virus.





T.B