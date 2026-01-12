Incendios en Chubut: Extinguieron 22 focos pero el fuego sigue activo y descontrolado

La lucha contra el fuego en la zona cordillerana de la provincia de Chubut alcanzó este lunes una nueva etapa de definiciones. Tras jornadas de combate ininterrumpido, el comando unificado informó que se han logrado extinguir 22 de los 32 focos detectados inicialmente. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica, ya que los 10 focos restantes permanecen activos y la superficie total afectada se estima en casi 12.000 hectáreas.

El operativo, que ya es considerado uno de los más grandes de los últimos años en la región, cuenta con el despliegue de 581 personas, incluyendo a más de 260 brigadistas de Chubut, provincias vecinas y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). A este esfuerzo se sumaron recientemente delegaciones de Córdoba y refuerzos adicionales para intentar consolidar las líneas de control aprovechando el descenso de la temperatura.

El impacto de la lluvia y el factor climático

La llegada de precipitaciones durante las últimas horas del domingo y la madrugada del lunes trajo un alivio esperado para los combatientes. El agua ayudó a enfriar el material fino y a frenar la velocidad de propagación de las llamas en sectores críticos de El Hoyo, Epuyén y Cholila. No obstante, las autoridades advirtieron que la lluvia no es suficiente para apagar el material grueso y los troncos que arden en profundidad debido a la sequía histórica que atraviesa la Patagonia.

"No podemos relajarnos porque la situación sigue siendo crítica", advirtió el gobernador Ignacio Torres, quien supervisó las tareas preventivas y las reuniones del comando de emergencia. La prioridad actual es evitar que el fuego alcance zonas de interfase y resguardar la vida de los vecinos.

Daños estructurales y viviendas perdidas

El informe actualizado de daños es desolador para las comunidades de la Comarca Andina. Hasta el momento, se han contabilizado 24 viviendas afectadas, además de una estancia y dos complejos turísticos. En la localidad de Epuyén, ocho personas permanecen evacuadas en el Gimnasio Municipal, mientras que en El Hoyo se mantiene un esquema de alerta constante, aunque sin evacuados registrados en los centros oficiales en las últimas horas.

En cuanto a la infraestructura eléctrica, los daños son severos. Unos 12 kilómetros de tendido eléctrico en la zona de Puerto Patriada fueron destruidos por el fuego. Personal de la Dirección General de Servicios Públicos trabaja a contrarreloj para restablecer el suministro en Cholila y Epuyén, utilizando equipos de generación aislada mientras se reparan las líneas principales de media tensión.

Investigación por intencionalidad

La hipótesis de que el fuego fue iniciado de manera deliberada cobra cada vez más fuerza. La Justicia local confirmó el hallazgo de restos de acelerantes en el denominado "punto cero" del incendio, ubicado en un sector de bosque de difícil acceso y sin tendidos eléctricos cercanos que pudieran justificar un accidente.

El Gobierno provincial ha reiterado su intención de presentarse como querellante y "queremos ir hasta las últimas consecuencias". Según las autoridades, se trata de un atentado contra el patrimonio natural y la seguridad pública. Mientras la investigación avanza, los medios aéreos —que incluyen al Boeing 737 Fireliner y aviones hidrantes— continúan operando desde el amanecer para atacar los puntos calientes que todavía amenazan con reavivarse ante cualquier rotación del viento.



T.B