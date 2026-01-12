Defensa del bosque: Vecinos de Esquel llaman a una asamblea este martes en la plaza

En un contexto marcado por la preocupación sobre el cuidado y la preservación de nuestro entorno natural, la comunidad de Esquel se moviliza bajo una nueva iniciativa ciudadana. La Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el Bosque ha lanzado una invitación abierta a toda la población para participar de un encuentro presencial con el fin de dialogar y accionar en defensa de los recursos forestales de la región.

La convocatoria está programada para este martes 13 de enero a partir de las 19:00 horas. El punto de encuentro elegido es la emblemática Plaza San Martín, en el corazón de la ciudad de Esquel, provincia de Chubut.

Una invitación a la participación ciudadana

La iniciativa surge de la necesidad de los vecinos de organizarse de manera horizontal y participativa. Con la frase final de su convocatoria, "¡Sumate!", los organizadores apelan al compromiso de cada habitante de la zona para fortalecer el reclamo y las propuestas en torno a la problemática de nuestros bosques patagónicos.

Este tipo de asambleas buscan ser un espacio de debate donde se compartan inquietudes, se informe sobre el estado actual de los ecosistemas locales y se planifiquen pasos a seguir para garantizar la protección del bosque nativo, un patrimonio que define la identidad y el futuro de la Patagonia Argentina.

Detalles del encuentro

Se espera que la jornada cuente con la presencia de ciudadanos de diversos sectores, unidos por el interés común de preservar la biodiversidad. Los detalles exactos de la cita son:

Día: Martes 13/01

Hora: 19:00 horas

Lugar: Plaza San Martín, Esquel, Chubut

La asamblea se presenta como una oportunidad para que la comunidad se escuche y se organice, reafirmando el rol activo de los vecinos en la toma de decisiones que afectan directamente al medio ambiente que los rodea.





