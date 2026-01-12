19°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 12 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubutRed43Defense del Bosquemarchaplaza san martin
12 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Defensa del bosque: Vecinos de Esquel llaman a una asamblea este martes en la plaza

Vecinos de Esquel se organizan para defender el entorno natural. La cita es mañana martes 13/01 a las 19 hs en la plaza céntrica, buscando sumar voluntades ante la emergencia actual.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En un contexto marcado por la preocupación sobre el cuidado y la preservación de nuestro entorno natural, la comunidad de Esquel se moviliza bajo una nueva iniciativa ciudadana. La Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el Bosque ha lanzado una invitación abierta a toda la población para participar de un encuentro presencial con el fin de dialogar y accionar en defensa de los recursos forestales de la región.

 

La convocatoria está programada para este martes 13 de enero  a partir de las 19:00 horas. El punto de encuentro elegido es la emblemática Plaza San Martín, en el corazón de la ciudad de Esquel, provincia de Chubut.

 

Una invitación a la participación ciudadana

 

La iniciativa surge de la necesidad de los vecinos de organizarse de manera horizontal y participativa. Con la frase final de su convocatoria, "¡Sumate!", los organizadores apelan al compromiso de cada habitante de la zona para fortalecer el reclamo y las propuestas en torno a la problemática de nuestros bosques patagónicos.

 

Este tipo de asambleas buscan ser un espacio de debate donde se compartan inquietudes, se informe sobre el estado actual de los ecosistemas locales y se planifiquen pasos a seguir para garantizar la protección del bosque nativo, un patrimonio que define la identidad y el futuro de la Patagonia Argentina.

 

Detalles del encuentro

 

Se espera que la jornada cuente con la presencia de ciudadanos de diversos sectores, unidos por el interés común de preservar la biodiversidad. Los detalles exactos de la cita son:

 

  • Día: Martes 13/01

     

  • Hora: 19:00 horas

     

  • Lugar: Plaza San Martín, Esquel, Chubut

     

La asamblea se presenta como una oportunidad para que la comunidad se escuche y se organice, reafirmando el rol activo de los vecinos en la toma de decisiones que afectan directamente al medio ambiente que los rodea.



T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Homicidio en Esquel: una discusión terminó con un hombre muerto
2
 Dina Sandoval QEPD
3
 De los esquelenses, Víctor Amoretti fue el más rápido en el Itaú IronMan 70.3 de Pucón
4
 El día después de la lluvia: Cómo sigue el tiempo este lunes en la Comarca
5
 Epuyén tras el fuego: El Intendente confirmó la pérdida de al menos doce viviendas
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
5
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -