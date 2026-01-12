Cholila: Llegaron los generadores para restablecer la energía en la comunidad

En el marco de las gestiones para garantizar los servicios básicos en la región, se ha comunicado oficialmente a la población en general que han llegado los generadores de energía eléctrica enviados por el Gobierno Provincial. Estos equipos permitirán abastecer de energía a la comunidad de Cholila de manera inmediata mientras se resuelven las fallas en el sistema principal.

Detalles del equipamiento

El operativo logístico ha permitido el arribo de dos unidades específicas para cubrir la demanda local y asegurar la continuidad del servicio ante cualquier eventualidad técnica. El equipamiento cuenta con dos generadores:

Uno operativo , que servirá como fuente principal de alimentación.

Uno de respaldo, dispuesto para intervenir ante cualquier inconveniente que pudiera surgir durante la operación.

Puesta en funcionamiento

Las autoridades informaron que la puesta en funcionamiento de estas unidades se realizará en las próximas horas. Este plazo es necesario debido a que el sistema requiere un tiempo de conexión técnico para acoplarse de manera segura a la red de distribución local.

Es importante destacar que estos equipos brindarán energía de manera constante a los habitantes. Esta medida de contingencia se mantendrá activa de forma ininterrumpida hasta que se restablezca el suministro eléctrico general en toda la zona afectada.





T.B