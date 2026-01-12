Matías Taccetta: "Estamos trabajando codo a codo para que los prestadores no bajen los brazos"

El intendente de la ciudad de Esquel, Matías Taccetta, brindó detalles sobre el despliegue municipal y provincial en el Parque Nacional Los Alerces ante la grave emergencia ígnea que afecta a la región. El mandatario destacó que se encuentra presente en la zona de manera permanente desde el inicio del siniestro, colaborando directamente con la administración del Parque y del gobierno del Chubut. En sus declaraciones, subrayó la presencia del presidente de Parques Nacionales en el lugar, con quien coordina el relevamiento de necesidades críticas de los prestadores turísticos y pobladores locales. Taccetta confirmó que el municipio está abocado a la compra de equipamiento necesario y a la gestión logística para el arribo de refuerzos, expresando un especial agradecimiento a los bomberos de Esquel y a los cuerpos de brigadistas que llegaron desde localidades como Palena para combatir las llamas.

Respecto a la situación operativa del área protegida, el intendente informó que los servicios en las portadas centro y sur permanecen operativos, permitiendo el funcionamiento de algunos campings y servicios turísticos específicos. Sin embargo, aclaró que la zona norte, a partir de la Quebrada del León, se encuentra inhabilitada por seguridad. Taccetta manifestó su preocupación por el impacto del incendio en una temporada de verano que había comenzado con números muy positivos, calificando este evento como un paréntesis lamentable en la planificación turística. No obstante, enfatizó que el objetivo primordial es sofocar el fuego para que los trabajadores del sector no pierdan la esperanza de continuar con su actividad.

En un relato más cercano a la línea de fuego, el funcionario mencionó la compleja situación de la hostería Cumehué, ubicada a tan solo un kilómetro del frente de avance, y destacó el compromiso de los habitantes de la zona. Hizo una mención especial a la familia Coronado, quienes combatieron el incendio de forma autónoma durante cuatro días consecutivos. Para apoyar estos esfuerzos particulares y comunitarios, el municipio asistió a los vecinos con la entrega de bombas de agua y tanques que permiten un trabajo continuo en la defensa de sus hogares. Finalmente, antes de emprender un sobrevuelo para evaluar el estado actual de los focos, el intendente agradeció la enorme cantidad de voluntarios que se han sumado a las tareas de asistencia en este difícil contexto.

E.B.W.