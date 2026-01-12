Esquel refuerza la seguridad local con la entrega de nuevas motocicletas

El intendente Matías Taccetta oficializó la entrega de dos motocicletas Honda Tornado XR 300 0km a la Policía, una inversión realizada con fondos municipales para fortalecer la prevención en la ciudad. El mandatario resaltó que esta acción es parte de "un trabajo en conjunto que venimos haciendo con el Ministerio de Seguridad y con la Policía" para garantizar que los efectivos cuenten con herramientas modernas y eficientes. La elección de estas unidades específicas responde a la necesidad de movilidad ágil en los diversos sectores de la localidad.

La llegada de estas motos 0km busca resolver las limitaciones que presentaba el equipamiento anterior. El intendente explicó que "veíamos que tenían motos que no eran adecuadas para nuestra zona, que necesitaban mayor cilindrada y que sean más nuevas, y es por eso que hicimos esta inversión". En el mismo sentido, adelantó que la gestión planea profundizar este esquema de equipamiento, asegurando que "vamos a hacer otra inversión más, dos motos más para asistir y ayudar a la Policía de la ciudad".

El uso de estas XR 300 será clave para las tareas de vigilancia en puntos estratégicos y zonas de reserva. "Entendemos que la situación lo amerita de hacer la entrega ahora, que están colaborando con el patrullaje, tanto en la CETA como en el PERSI, y en distintos sectores donde estamos trabajando para evitar que se incumpla con la solución y la ordenanza también de emergencia ignia, en el cual está prohibido hacer fuego en los lugares que no están habilitados", señaló Taccetta, vinculando la entrega directamente con la protección del medio ambiente.

Para concluir, el jefe comunal puso en valor el origen de los fondos y la importancia del trabajo articulado entre el municipio y la provincia. "Es los impuestos de los vecinos invertidos en mejor servicio por parte de la Policía de nuestra ciudad", subrayó el intendente. Respecto a la visión política de su gestión, concluyó que "entendemos que la ciudad la construimos entre todos, que no hay una distinción entre provincia, nación y municipio, y esta es la colaboración que hacemos desde nuestra ciudad".

E.B.W.