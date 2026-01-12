17°
12 de Enero de 2026
sociedad |
Alerta por incendios en Trevelin ante el inicio de un foco ígneo en la zona urbana

La Municipalidad de Trevelin solicita extremar las medidas de precaución y recuerda la vigencia de la emergencia ígnea luego de que el uso de herramientas generara un incendio en el loteo Boulevares.
Durante la tarde de este lunes se produjo un incendio de pastizales en el loteo Boulevares que requirió el despliegue inmediato de diversas fuerzas de seguridad y autoridades locales. En el operativo participaron los Bomberos Voluntarios de Trevelin junto a efectivos de la Comisaría local de la Policía del Chubut. Asimismo, el director de Gobierno de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes, Marcelo Sosa, estuvo presente en el lugar para coordinar las tareas de asistencia y colaboración.

 

De acuerdo a las primeras informaciones, el foco se originó por las chispas desprendidas durante el uso de una máquina amoladora. Al entrar en contacto con el pasto seco, el fuego se propagó velozmente hacia un terreno lindero, generando una situación de riesgo para las propiedades cercanas. La rápida intervención de los agentes públicos y la condición del terreno, que contaba con el césped corto, resultaron factores determinantes para controlar las llamas con celeridad y evitar consecuencias de mayor gravedad.

 

Ante este episodio, la Municipalidad de Trevelin enfatizó la importancia de mantener los predios limpios y con el pastizal bajo como medida preventiva fundamental. Se instó a la comunidad a extremar los cuidados al momento de manipular herramientas eléctricas o mecánicas que puedan despedir chispas en áreas vulnerables. Finalmente, las autoridades recordaron que rige una prohibición estricta sobre las quemas de residuos y el encendido de fuego en cualquier sitio que no se encuentre debidamente habilitado para tal fin.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

