Gualjaina a pleno para su Festival

El próximo miércoles 14 de enero comenzará formalmente el 4° Festival del Jinete y Folclore, un evento de gran magnitud que reunirá a decenas de artistas, tropillas de distintos puntos del país y jinetes provenientes de toda la Patagonia y Chile. La celebración contará con un despliegue de más de 80 stands confirmados que darán vida al predio durante toda la semana. La competencia central iniciará con el 1er Campeonato Patagónico Binacional, el cual convocará a más de treinta jinetes de diversas provincias argentinas y del país trasandino durante las primeras tres jornadas. Al llegar el fin de semana, la actividad en el campo de jineteada se intensificará con desafíos en las categorías Crina, Gurupa y Bastos, sumando además montas de petisos y un Broche de Oro con prestigiosas tropillas de Buenos Aires y Neuquén.

En el plano artístico, el escenario mayor Héroes de Malvinas vibrará con una oferta musical diversa que incluye desde el cuarteto de Rodrigo Romero y Los Reyes del Cuarteto hasta la cumbia de Los Charros del Cholo y el talento de Yhosva. La identidad del evento quedará sellada con la presentación de la canción oficial a cargo de Destello Folk, mientras que cada jornada concluirá con los tradicionales bailes camperos animados por una extensa lista de bandas regionales. Como complemento a la destreza criolla y la música, el domingo 18 se llevará a cabo el Gran Bingo del Festival, que repartirá 32 millones de pesos mediante una modalidad de sorteo que asegura ganadores en todas sus rondas.

Más allá del predio central, la localidad integrará su riqueza productiva y natural a la festividad. La bodega Cielos de Gualjaina abrirá sus puertas con propuestas de enoturismo que invitan a descubrir los sabores de la estepa a través de visitas guiadas y degustaciones al aire libre. Asimismo, el entorno natural del río Gualjaina y el imponente Paisaje Protegido Piedra Parada ofrecerán el marco ideal para quienes busquen combinar la cultura popular con actividades de aventura como la escalada, el trekking y la pesca deportiva, consolidando a esta edición como un motor clave para el turismo regional.

