Incendio en el Parque: el Ejército mantiene un fuerte despliegue de helicópteros, drones y logística

El Ejército Argentino mantiene un despliegue integral en el Parque Nacional Los Alerces para enfrentar la emergencia ígnea que afecta a la provincia de Chubut. Con base operativa en Esquel, la fuerza combina el transporte de brigadistas con el combate directo mediante helibaldes y un fuerte soporte logístico en terreno. Actualmente, la flota aérea especializada para operar en condiciones de montaña cuenta con un helicóptero Bell UH-1H II perteneciente al Batallón de Helicópteros de Asalto 601, el cual se encarga del traslado estratégico del personal hacia zonas de difícil acceso y realiza tareas de reconocimiento sobre los focos activos.

A este esfuerzo se suman dos helicópteros Bell 407 de las secciones de Aviación de Ejército de Montaña que operan directamente en la línea de fuego. Estas aeronaves cumplen una doble función al trabajar con helibaldes y asegurar el transporte rápido de suministros. La intervención de la fuerza incluye además un componente tecnológico avanzado mediante el uso de drones de última generación para la vigilancia aérea no tripulada. Esta tecnología permite obtener datos en tiempo real, fundamentales para que el comando de incidentes tome decisiones tácticas sobre el avance de las llamas.

En cuanto al soporte en tierra, el personal militar gestiona la elaboración de raciones de comida para los brigadistas desplegados y garantiza la continuidad de los vuelos mediante una cisterna de 3.000 litros de combustible apostada estratégicamente en la zona de operaciones.

E.B.W.