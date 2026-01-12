Incendio en Los Alerces: más de 200 personas en el operativo

Más de 200 personas participan del operativo para contener el incendio que afecta a la Zona Norte del Parque Nacional Los Alerces. El despliegue es coordinado por la Administración de Parques Nacionales (APN) y se articula con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y el Gobierno de la Provincia del Chubut, con una estrategia prioritaria de resguardo de la vida y los bienes.

Del operativo forman parte 175 personas entre personal de línea, técnico y logístico de la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE), la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios y los cuarteles de Trevelin, Esquel y Palena, en Chile. A esto se suma la colaboración de Vialidad Provincial, Policía Federal, Gendarmería Nacional y pobladores de la Zona Norte.

Las tareas se desarrollan en seis sectores del incendio, con abordajes específicos según la topografía, las condiciones meteorológicas y el tipo de combustible. Para sostener las líneas de defensa se utilizan embarcaciones, vehículos 4x4 y maquinaria vial, además del trabajo de motosierristas para abrir accesos en áreas de vegetación cerrada.

Desde hoy operan seis medios aéreos —dos aviones hidrantes y cuatro helicópteros— aportados por la AFE y el Ejército Argentino, destinados al ataque de puntos críticos desde las primeras horas del día, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Durante la guardia nocturna se trabajó sobre focos dispersos en la Ruta 71 y en la protección de viviendas e instalaciones de pobladores de la Zona Norte. La estrategia general se focaliza en el eje comprendido entre los lagos Futalaufquen y Rivadavia, con coordinación desde el Centro Operativo instalado en Lago Verde.

Las lluvias leves registradas el domingo permitieron aumentar la humedad y bajar la temperatura, generando un alivio temporario. En paralelo, continúan el monitoreo satelital, el uso de drones, los sobrevuelos de observación y las recorridas preventivas para detectar y liquidar puntos calientes, mientras se mantienen las acciones de protección en zonas habitadas y áreas turísticas.

