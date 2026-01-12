Incendios en Chubut: Milei destacó el trabajo de brigadistas y se refuerza el operativo nacional

Ante el avance de los incendios forestales en Chubut, el presidente Javier Milei expresó su reconocimiento a brigadistas, bomberos y voluntarios que trabajan en el combate del fuego. “Nada más heroico que arriesgar la vida por salvar la de otros”, escribió en su cuenta de X.

Según el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, las llamas ya consumieron cerca de 12.000 hectáreas en zonas como Puerto Patriada y El Hoyo, duplicando la superficie afectada respecto del último informe. El operativo fue reforzado con la llegada de 78 brigadistas provenientes de Córdoba y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Las tareas se concentran en sectores críticos donde el fuego cruzó la Ruta Nacional N° 40 y obligó a interrumpir la circulación por el humo y las altas temperaturas. Con maquinaria vial y camiones cisterna, los equipos buscan frenar el avance hacia áreas pobladas.

Desde el Gobierno nacional destacaron la coordinación entre organismos: Parques Nacionales, Defensa, Salud, Capital Humano y Vialidad Nacional aportan personal, medios aéreos, asistencia humanitaria y logística. Además, el Banco Nación anunció medidas de apoyo financiero para productores afectados.

Las lluvias registradas en Epuyén, El Hoyo y Esquel brindaron alivio parcial, aunque los trabajos continúan y el foco está puesto en proteger a la población y la infraestructura.

R.G.