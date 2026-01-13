19°
22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 13 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Emergencia hídricaEsquelCoop 16 Octubre
13 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Emergencia hídrica en Esquel: tras la prohibición de riego, se recuperan las reservas pero persiste la preocupación

Mauricio Mateos, gerente de Servicios Sanitarios de la Cooperativa 16 de Octubre, afirmó que las reservas mejoraron tras prohibir el riego, aunque advirtió que las captaciones naturales siguen bajando por la sequía.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En diálogo con Red43, Mauricio Mateos brindó un panorama detallado sobre la evolución de la crisis hídrica en la última semana. Tras la implementación de la prohibición de riego con agua potable el pasado martes, los resultados comenzaron a verse en los niveles de almacenamiento de la ciudad.

 

"En el día de hoy y de ayer las cisternas amanecieron llenas", afirmó Mateos. El gerente atribuyó esta mejora a una combinación de factores: una mayor concientización de la población, el descenso de la temperatura y, fundamentalmente, los estrictos controles realizados por el municipio y la policía comunitaria, luego de la prohibición de riego.

 

"Durante la semana las cisternas se fueron recuperando de a poco. Notamos que el consumo baja durante la noche, permitiendo que el sistema se estabilice para el día siguiente", explicó. A pesar de la mejoría, la Cooperativa mantiene dos restricciones diarias breves: de 13:00 a 17:00 horas y de 01:00 a 05:00 de la mañana. Estas medidas afectan principalmente a sectores como los barrios altos como Estación, Bellavista, Bórquez y las zonas altas de Villa Ayelén.

 

"El objetivo es asegurar que las casas en zonas altas puedan llenar sus tanques de reserva y que nuestras propias cisternas en esos puntos se recuperen para garantizar el agua durante los horarios de mayor consumo doméstico", señaló Mateos. La preocupación central radica en que las fuentes naturales no se están recuperando. Mateos advirtió que las captaciones del Arroyo Esquel, la Laguna Willmanco y las napas freáticas siguen disminuyendo.

 

"Estamos a mediados de enero recién. Aunque refrescó un poco y cayó una cantidad mínima de agua, las captaciones siguen bajando. Tenemos que seguir de cerca cómo responde el consumo de la ciudad para evaluar si estas medidas alcanzan o si se requieren cortes más prolongados", detalló. Se estima que las lluvias relevantes recién llegarán en los meses de marzo o abril. Un punto clave en esta emergencia ha sido el rol de los vecinos. Según el gerente, se ha incrementado notablemente el número de denuncias por uso indebido de agua a través de los canales de la Cooperativa y el número de WhatsApp dispuesto por el municipio.

 

"Hay vecinos que se han enojado con la prohibición, pero muchos otros lo han entendido, especialmente quienes tenían problemas de suministro y ahora ven que su situación se normalizó. El agua es, primordialmente, para consumo humano; se puede usar para riego solo cuando sobra", enfatizó. Finalmente, Mateos recordó que esta no es una situación aislada de Esquel, sino que afecta a gran parte de la Patagonia Norte y la Comarca, por lo cual el control y el seguimiento diario con el municipio serán permanentes durante todo lo que resta del verano.

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Crimen en el barrio Lenart Englund: investigan el primer homicidio del año en Esquel
2
 Investigación por el incendio en Puerto Patriada: Apuntan a una comunidad de la zona
3
 Saltó por la ventana, se escapó de un centro de salud mental y lo buscan por aire, mar y tierra
4
 Alerta por incendios en Trevelin ante el inicio de un foco ígneo en la zona urbana
5
 Incendio en el Parque: el Ejército mantiene un fuerte despliegue de helicópteros, drones y logística
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
5
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -