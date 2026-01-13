Estaba borracho y salió a navegar en kayak sobre las aguas heladas de un lago

Este domingo se vivieron momentos de tensión en el lago Nonthué, en el departamento Lácar, cuando un hombre que navegaba en kayak debió ser rescatado tras quedar en situación de riesgo en medio del espejo de agua.

Según se informó, el hombre había consumido alcohol en exceso antes de ingresar al lago, lo que afectó su capacidad para maniobrar la embarcación. En determinado momento, comenzó a evidenciar dificultades para mantenerse estable y avanzar, lo que alertó a testigos y motivó la activación del protocolo de rescate. La actuación coordinada de los equipos permitió asistirlo y ponerlo a resguardo en pocos minutos.

El operativo se desarrolló en el lago Nonthué, un cuerpo de agua de origen glaciar que forma parte de la cuenca alta del río Valdivia y que se conecta con el lago Lácar a través de un estrecho pasaje de aguas profundas, frías y cristalinas. Estas características, sumadas a las condiciones climáticas cambiantes, propias de la zona cordillerana, convierten a la navegación recreativa en una actividad que requiere extrema precaución.

Ubicado a unos 50 kilómetros de San Martín de los Andes, dentro del Parque Nacional Lanín, el lago Nonthué es un destino muy elegido por turistas y residentes por sus playas de arena, bahías protegidas y el imponente entorno de selva valdiviana, con grandes coihues, juncales y una rica diversidad de fauna, informó Realidad Sarmantinense. El acceso se realiza por la ruta provincial 48 —cuyo estado se recomienda consultar previamente— o por vía lacustre desde la cabecera del lago Lácar.

Desde los organismos de seguridad y desde el propio parque nacional remarcaron que el episodio vuelve a poner en agenda la importancia de la prevención y la responsabilidad al momento de realizar actividades acuáticas.

En particular, advirtieron sobre los riesgos de combinar alcohol y navegación, especialmente en lagos de montaña y de origen glaciar, donde las bajas temperaturas del agua y la profundidad pueden resultar determinantes ante cualquier imprevisto.

“El rescate fue exitoso gracias a la rápida respuesta, pero podría haberse evitado”, señalaron fuentes vinculadas al operativo. El llamado es a disfrutar de estos paisajes únicos con conciencia y respeto, priorizando siempre la seguridad personal y la preservación de un entorno natural tan valioso como frágil.