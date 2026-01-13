Esquel refuerza el acompañamiento ante la emergencia ígnea y endurece los controles preventivos

El municipio de Esquel mantiene una presencia activa en la logística de combate contra el incendio que afecta al Parque Nacional Los Alerces. Marcelina Angiorama, Subsecretaria de Gobierno, explicó que desde el Ejecutivo local se están canalizando recursos fundamentales para sostener el trabajo de quienes están en la línea de fuego. Según detalló la funcionaria, la Municipalidad está realizando aportes constantes de equipamiento y alimentos destinados tanto a los Bomberos Voluntarios de Esquel como de Trevelin, además de asistir a brigadistas y pobladores que lo requieran. Angiorama subrayó que el intendente Matías Taccetta estuvo al frente de la situación desde el primer momento, trabajando en el lugar junto a personal de provincia y del parque nacional.

La preocupación oficial se incrementó tras un reciente foco ígneo en la zona de la laguna La Zeta, el cual fue calificado como intencional. La funcionaria destacó que gracias al rápido accionar de los bomberos y el plan de manejo del fuego se evitó que las llamas alcanzaran el Cañón de Bórquez, un escenario que hubiera sido de extrema gravedad. En este contexto, Angiorama fue contundente respecto a las medidas de seguridad vigentes al afirmar que la permanencia en las zonas recreativas de La Zeta y el río Percy es permitida solo hasta las 21 horas. Además, remarcó que los fogones están preventivamente clausurados y que no se pueden utilizar bajo ninguna circunstancia hasta que pase la emergencia.

La vigilancia municipal se ha intensificado ante el incumplimiento de algunos ciudadanos. La funcionaria lamentó que, a pesar de la crítica situación, se han detectado personas intentando acampar o encender fuego en sectores prohibidos, lo que ha derivado en recorridos permanentes junto a la policía. Marcelina Angiorama apeló a la conciencia social manifestando que no están dadas las condiciones para hacer un asado en este momento y que la prioridad absoluta es la seguridad. Asimismo, se están labrando actas por la falta de limpieza en terrenos baldíos, una acción que el municipio considera clave para eliminar material combustible y prevenir incendios de interfaz.

Otro eje central de la gestión de emergencia es la crisis hídrica que atraviesa la región. La Subsecretaria informó que el uso de agua de red para riego está totalmente prohibido y que se están recibiendo numerosas denuncias por el uso indebido del recurso. Respecto a este punto, advirtió que la situación de las napas es preocupante debido a que el descenso del nivel de agua que suele verse en marzo se está registrando ya en enero. Finalmente, instó a los vecinos a utilizar las líneas de WhatsApp habilitadas para denuncias anónimas, asegurando que el cuerpo de inspectores trabaja a toda hora para constatar infracciones y garantizar que el agua alcance para el consumo humano e higiene básica.

