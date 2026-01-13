Esquel renueva su agenda cultural con peatonal y domingos de plaza

La Municipalidad de Esquel confirmó la realización de una nueva edición de la peatonal de verano y los domingos de plaza, una propuesta cultural y turística que se extenderá durante tres fines de semana consecutivos. El anuncio fue realizado por la directora de Cultura, Cecilia Antón, quien destacó la importancia de sostener estos espacios en el actual contexto que atraviesa la región.

“Como se vienen haciendo los últimos años, tanto este viernes como el domingo, y durante tres fines de semana, se van a realizar los viernes de peatonal y los domingos de plaza”, explicó Antón, al tiempo que remarcó que la iniciativa se lleva adelante junto a la Secretaría de Producción y la Subsecretaría de Cultura y Turismo.

En relación a la situación de emergencia por los incendios, la funcionaria subrayó la decisión de continuar apostando a estos encuentros: “En esta situación tan crítica que se está viviendo, seguir apostando a que se genere un espacio para el apoyo a artesanos, manualeros, diseñadores, hacedores culturales y para el área de turismo es fundamental”.

La peatonal se desarrollará sobre la calle Rivadavia, entre 25 de Mayo y 9 de Julio, mientras que los domingos la actividad se trasladará al centro de la plaza San Martín. “Se va a ofrecer feria y va a haber escenario con algunas propuestas culturales”, adelantó Antón. Además, invitó a los interesados a inscribirse: “Convocar a que se anoten en un formulario que van a encontrar en las redes de Cultura. Hay un QR y un formulario por el que pueden acceder”.

Las fechas confirmadas para los viernes de peatonal son el 16, 23 y 30 de enero, mientras que los domingos de plaza se realizarán el 18 y 25 de enero y el 1 de febrero, siempre en el horario de 18 a 21. “Va a haber música, alguna cuestión teatral seguramente y feriantes”, indicó la directora, y aclaró que los números artísticos se encuentran en proceso de definición.

Además, Antón anunció una actividad vinculada a los talleres municipales: “Este jueves 15 de enero, a partir de las 19 horas, el TAMFI está convocando una charla informativa para la presentación de proyectos del primer cuatrimestre”. La actividad será en el Centro Cultural Melipal y está dirigida a educadores y educadoras interesados. “Es una charla informativa, abierta y gratuita a la comunidad”, concluyó.

R.G.