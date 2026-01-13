Paulina Cocina visitó Trevelin y destacó la propuesta gastronómica local

A partir de que la creadora de contenidos mencionara al Pueblo del Molino como una de sus paradas en redes sociales, la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes se puso en contacto con ella para acercarle información sobre la amplia variedad de servicios y atractivos que ofrece el destino, teniendo en cuenta su tiempo disponible y ubicación.

Durante su estadía, que se extendió por dos noches —los días 8 y 9 de enero— Paulina Cocina se alojó en Nómade Glamping y Domos y optó por disfrutar especialmente de la propuesta gastronómica local. En ese marco, visitó el reconocido restaurante Fonda Sur, donde compartió su experiencia a través de sus historias en redes sociales, manifestando su satisfacción y destacando la calidad de la oferta culinaria.

Asimismo, en su paso por la región también recorrió Bodega Contracorriente, sumando una experiencia vinculada a la producción local. En sus publicaciones, expresó que se retiró “feliz” de Trevelin y señaló que, si bien no era la primera vez que visitaba la localidad, le gustaría volver en el futuro, dejando abierta la posibilidad de nuevas oportunidades.

La secretaria de Turismo local, Cintia Figueroa, destacó la importancia de este tipo de visitas y señaló que “la presencia de referentes con gran alcance en redes sociales es fundamental para seguir visibilizando a Trevelin como destino turístico”.

“Estas experiencias permiten mostrar, a nivel nacional, la calidad de nuestra oferta gastronómica y turística, y refuerzan el posicionamiento de Trevelin y sus Parajes como un lugar elegido para disfrutar y volver”, explicó la funcionaria.

R.G.