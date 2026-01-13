El sector turístico busca revertir el impacto de los incendios con una fuerte campaña digital

La situación actual en el Parque Nacional ha generado una profunda preocupación en el sector turístico debido al impacto de los incendios que afectan a diversos pobladores y prestadores de servicios. César Carri, presidente de la Cámara de Turismo, manifestó que la prioridad inmediata es brindar información fidedigna sobre los atractivos que se encuentran totalmente operativos para frenar la ola de cancelaciones que marcó el inicio de la temporada. Según el dirigente, existe una gran cantidad de noticias falsas circulando en redes sociales, como imágenes de pasarelas incendiadas que no corresponden a la realidad, lo que termina por ahuyentar al visitante que planeaba llegar a la región de Esquel, Trevelin y sus alrededores.

Para contrarrestar este escenario, el sector privado planea una estrategia de difusión centrada en el alcance de las plataformas digitales. La intención es trabajar en conjunto con la Agencia de Turismo para convocar a “instagramers” y generadores de contenido con gran cantidad de seguidores que puedan mostrar en tiempo real la situación de los servicios y atractivos habilitados. Carri enfatizó que gran parte de la zona sur del Parque Nacional, la Villa Futalaufquen y otros puntos emblemáticos como Piedra Parada, La Trochita, viñedos, cascadas y actividades de aventura permanecen disponibles para el turista.

Respecto al manejo de la emergencia ígnea, Carri expresó un malestar generalizado entre los prestadores de servicios que operan dentro del Parque. El representante sectorial señaló que existe disconformidad por cómo se gestionó el fuego desde sus inicios en diciembre y consideró que se podría haber controlado mucho antes. Además, advirtió sobre la falta de coordinación en la comunicación oficial, señalando que las gacetillas informativas suelen llegar con retraso y que no hay claridad en los mensajes que se transmiten internamente hacia los pobladores y prestadores de la zona.

Ante la caída de la demanda actual, el foco de la Cámara de Turismo ya se proyecta hacia los próximos meses, con especial interés en febrero, el fin de semana de Carnaval y la temporada de invierno. En este sentido, Carri destacó la necesidad de contar de manera urgente con las tarifas del Centro de Actividades de Montaña La Hoya para poder iniciar la preventa. La comparación con otros centros invernales que ya publicaron sus valores refuerza el pedido de los prestadores locales, quienes sostienen que la venta anticipada es la herramienta fundamental para obtener previsibilidad financiera tras un verano marcado por la contingencia.

