Chubut impulsa la formación laboral como eje central para el fortalecimiento de las cooperativas

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Trabajo, puso en marcha una política pública integral destinada a consolidar el sector cooperativo mediante la articulación entre la regularización administrativa y la formación profesional. Esta iniciativa busca transformar el esquema de trabajo asociativo en una herramienta dinámica de inserción laboral que permita generar mano de obra calificada en todo el territorio provincial.

Para cumplir con este objetivo, se fijó un plazo que se extiende hasta el 31 de marzo para que los integrantes de las cooperativas de trabajo realicen su empadronamiento obligatorio de manera digital. El proceso requiere que cada beneficiario acredite su participación activa en instancias educativas o de formación laboral, ya sea a través de instituciones públicas o privadas con reconocimiento nacional, programas de finalización de la primaria y secundaria, o cursos específicos diseñados para potenciar habilidades técnicas y profesionales.

El secretario de Trabajo, Nicolás Zárate, explicó que la intención de la medida es que el crecimiento del sistema cooperativo sea acompañado por una mejora sustancial en las condiciones de empleabilidad de sus miembros. Según el funcionario, la capacitación no es un requisito aislado, sino una inversión estratégica que prepara a los trabajadores para los desafíos actuales del mercado y para la posible llegada de nuevas inversiones a la región.

Esta mirada integral que propone la gestión provincial busca que la educación se convierta en el pilar de un trayecto laboral sostenible en el tiempo. Al fomentar la adquisición de nuevas herramientas reales, el Estado chubutense reafirma su compromiso con un desarrollo productivo que vincule directamente el crecimiento económico con la inclusión social y la profesionalización del entramado cooperativo local.

