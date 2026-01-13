La Asociación de Apicultores impulsa una compra comunitaria de insumos para proteger las colmenas

En un escenario económico complejo para las producciones regionales, la Asociación de Apicultores (AACLA) puso en marcha una campaña de adquisición conjunta de varroicida para fortalecer la sanidad apícola en la zona. Esta medida surge como una respuesta estratégica ante la dificultad que enfrentan especialmente los pequeños productores para conseguir insumos autorizados en bajas cantidades o a precios competitivos a nivel local. Al centralizar la demanda, la organización busca asegurar que todos los apiarios cuenten con las herramientas necesarias para combatir las amenazas sanitarias actuales.

El foco de la campaña es el control de la Varroa destructor, un ácaro que representa el principal riesgo para la supervivencia de las abejas y la productividad de la colmena. Los especialistas advierten que un tratamiento deficiente o realizado fuera de los tiempos recomendados no solo perjudica al apicultor afectado, sino que pone en peligro a los establecimientos vecinos debido al riesgo de reinfestación cruzada. Por este motivo, la compra colectiva promueve el uso de productos aprobados, como las tiras de Amitraz del laboratorio Apilab, garantizando la eficacia del procedimiento en toda la región.

La logística de esta acción cooperativa prevé que el insumo esté disponible para finales de enero, permitiendo que la cura se realice durante las primeras dos semanas de febrero, justo antes de cerrar las colmenas para la temporada invernal. El costo establecido por colmena es de 1.620 pesos, un valor alcanzado gracias a la negociación por volumen directamente con los proveedores. Este ahorro directo en los costos de producción se suma al beneficio técnico de sincronizar los tratamientos sanitarios en una misma ventana de tiempo entre distintos productores.

Desde la comisión directiva de la asociación subrayaron que la convocatoria es abierta a todos los apicultores de la región, sin que sea requisito ser socio previo de la institución. Los interesados tienen tiempo hasta el 19 de enero para sumarse a la iniciativa y coordinar las cantidades necesarias así como las modalidades de pago. A través del correo oficial y las redes sociales de la entidad, se busca consolidar una red de trabajo donde la colaboración mutua resulte en una mejora integral de la salud apícola regional.

E.B.W.