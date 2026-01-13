Taccetta: "Hay que dar vuelta la página y pensar en positivo"

En el marco de una reunión con el Ente Mixto de Turismo, el intendente de Esquel, Matías Taccetta, analizó la situación actual frente a los incendios en el Parque Nacional Los Alerces y la proyección de la temporada de verano. El mandatario local enfatizó la necesidad de cambiar la mirada sobre el contexto actual para proteger la economía regional y la actividad turística.

"Justo había una reunión del Ente Mixto, no sabía bien cuál iba a ser el orden del día, pero quería consultarles a ellos, a los prestadores turísticos, a las distintas cámaras que integran el ente, qué es lo que pensaban, cuál era la situación de ellos actualmente con este incendio, sabía las expectativas que tenían para la temporada de verano", explicó Taccetta sobre el inicio del encuentro.

Un luto corto para salvar la temporada

Con un mensaje de resiliencia, el intendente fue contundente respecto al ánimo que debe primar en el sector: "Como lo dije ayer, hay que dar una vuelta a la página y empezar de nuevo, hay que pensar en positivo, el luto tiene que ser bien corto, porque la temporada todavía es larga, nos quedan unos cuantos días, y hay que pensar en seguir promocionando en aquellos lugares donde se pueda".

Taccetta subrayó que el objetivo es que el turista pueda seguir viniendo a disfrutar y conocer la región. En ese sentido, adelantó que el municipio planifica un fuerte esquema de eventos y promoción para el próximo mes. "Un mes de febrero con varios días que no son laborables, feriados de carnaval, también el aniversario de Esquel, se va a hacer una inversión importante para atraer turistas en esas fechas", aseguró.

El rol del sector privado en la comunicación

Uno de los puntos clave de la reunión fue el pedido de colaboración a las cámaras y prestadores para que se involucren activamente en la comunicación de la realidad del destino. "Quería que sean ellos también, del sector privado, quien cambie el ánimo y empiece a comunicar, que comuniquen cuál es la situación según ellos, qué es lo que quieren hacer, cómo plantean los próximos días y los próximos meses, y no estar en una situación de bajón continuo", señaló el intendente.

Taccetta advirtió que "el problema es de todos y entre todos salimos adelante", instando a que la comunicación no dependa exclusivamente de los gobiernos municipal o provincial. Para el jefe comunal, es vital que los prestadores hablen con conocimiento de causa: "Que vayan al parque y vean cuál es la situación actual, por lo general se suele agrandar lo que está sucediendo, y quizás muy poca gente sabe efectivamente cuáles son las hectáreas que se han quemado, y en qué situación se encuentran".

Parque Nacional Los Alerces: Operatividad actual

Para contrarrestar versiones que hablan de un cierre total, el intendente confirmó que visitará el área protegida con los referentes del sector. "Les pedimos la colaboración para que se acerquen al parque y vean, nos van a acompañar hoy a la tarde a ver aquellos sectores donde pasó el incendio y ver qué se puede seguir promocionando", detalló.

Finalmente, Taccetta llevó tranquilidad respecto a los servicios disponibles: "Más de la mitad del parque está operativo, hay campings que están trabajando de la misma manera que estaban trabajando los primeros días de enero, pero no se puede comunicar desde acá sin saber lo que está pasando en el Parque Nacional Los Alerces".



T.B