Dos heridos tras un accidente vehicular en la intersección de Ameghino y Belgrano

Pasadas las 15:00 horas de este martes 13 de enero, se registró un importante accidente vial en la intersección de la Avenida Ameghino y la calle Belgrano. El siniestro involucró a dos vehículos particulares: un Chevrolet Astra y un Volkswagen Gol.

A raíz del impacto, se activó de inmediato el protocolo de emergencia en el lugar. Una ambulancia del Hospital Zonal de Esquel se hizo presente rápidamente para asistir a los ocupantes de los rodados. Según las primeras informaciones, el personal sanitario procedió al traslado de dos personas hacia el centro asistencial para realizar los estudios correspondientes y evaluar la gravedad de sus lesiones.





Operativo de seguridad y peritajes

En el sitio del accidente se encuentra trabajando personal de la Policía de la Provincia del Chubut, perteneciente a la Seccional Primera, quienes mantienen el perímetro asegurado para organizar el tránsito en la zona, que se ha visto parcialmente interrumpido.

Asimismo, se dio intervención a la Policía Científica, cuyos peritos realizan las tareas de rigor para determinar las causas exactas que provocaron la colisión entre el Astra y el Gol. Los especialistas recolectan pruebas y realizan mediciones en la calzada para establecer las responsabilidades del hecho.

Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre el estado de salud de las personas derivadas al hospital ni la identidad de los involucrados. Las autoridades locales informaron que se continuará con el seguimiento del caso y se aguarda el parte médico oficial.





Ampliaremos...



T.B