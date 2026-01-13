Histórico: La inflación de 2025 cerró en 31,5%, la cifra más baja en ocho años

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de diciembre, confirmando una tendencia que el Gobierno y los analistas privados venían anticipando. Con una suba del 2,8% en el último mes del año, la inflación acumulada de 2025 cerró en un 31,5%.

Este dato representa un hito para la macroeconomía argentina, ya que se consolida como la variación anual más baja desde el año 2017. El resultado marca un fuerte contraste con el cierre del año 2024 y refleja una desaceleración sostenida a lo largo de los últimos doce meses, producto de una política monetaria restrictiva y la estabilidad del tipo de cambio.

Diciembre y el comportamiento de los rubros

El dato de diciembre (2,8%) mostró una leve desaceleración respecto a noviembre. Los rubros que lideraron las subas en el último mes fueron:

Comunicación , debido al ajuste en servicios de telefonía e internet.

Vivienda, agua, electricidad y gas , por la actualización de cuadros tarifarios.

Recreación y Cultura, influenciado por el inicio de la temporada de verano.

Por el contrario, el segmento de Alimentos y bebidas no alcohólicas, el de mayor incidencia en todas las regiones, se ubicó por debajo del promedio general, lo que fue determinante para que el índice anual no superara la barrera del 32%.





El acumulado anual: una tendencia a la baja

El 31,5% registrado en 2025 se ubica muy por debajo de las proyecciones iniciales que organismos internacionales como el FMI habían realizado a comienzos del año pasado. La caída en la velocidad de aumento de precios fue constante: tras un primer trimestre con registros mensuales más altos, el segundo semestre del año logró perforar el piso del 3% mensual de manera recurrente.

Este desempeño coloca a la Argentina en un camino de convergencia hacia inflaciones más moderadas, aunque todavía se mantiene en niveles altos en comparación con el promedio de los países de la región. Sin embargo, para los especialistas, el quiebre de la inercia inflacionaria es el dato más relevante del informe oficial.

Comparativa regional y expectativas 2026

Con este número, el país abandona los primeros puestos de los rankings mundiales de inflación "descontrolada", aunque el desafío de continuar la baja persiste. Para el 2026, las consultoras privadas y el Presupuesto nacional proyectan que la inflación podría situarse en un rango de entre el 18% y el 22%, siempre y cuando se mantenga el equilibrio fiscal y la disciplina en la emisión de moneda.

Desde el equipo económico celebraron el dato del INDEC como una validación del programa vigente, destacando que "la estabilidad de precios es la base necesaria para la recuperación del salario real y el crecimiento económico genuino".





T.B