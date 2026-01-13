Esquel: Corte programado de energía eléctrica para este miércoles 14 de enero

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. ha emitido un comunicado oficial dirigido a sus usuarios de la ciudad de Esquel para informar sobre una interrupción programada en el suministro de energía eléctrica. Según detalló la prestataria, el corte se llevará a cabo durante la jornada del miércoles 14 de enero con el objetivo de realizar tareas fundamentales de mantenimiento y mejora en la infraestructura eléctrica local.

Motivo de los trabajos

Las cuadrillas de la Cooperativa trabajarán en redes de media tensión urbana, donde llevarán adelante la instalación de columnas, la extensión de la red existente y la realización de podas preventivas. Estas acciones son necesarias para garantizar la estabilidad del servicio y prevenir incidentes en el cableado durante la temporada estival.

Horarios y zonas afectadas

El horario general de interrupción del servicio será de 10:30 hs a 13:30 hs. Los sectores que se verán afectados por este operativo son los siguientes:

Villa Ayelen: Corte total en el sector.

Zona céntrica y aledaños: El cuadrante comprendido entre Avenida Irigoyen y Avenida Fontana , desde la calle Don Bosco hasta la calle Celestino Beatove .

Barrio Sociedad Rural.

Alto Río Percy.

Predio Antenas Laguna La Zeta.

Cronograma de normalización

Es importante que los vecinos de ciertos sectores tomen nota de que el servicio podría restablecerse antes del horario límite general. De acuerdo con los trabajos programados, tanto el sector de Villa Ayelen como el Barrio Sociedad Rural serán energizados nuevamente a las 12:30 hs, una hora antes del cierre del operativo principal.

Desde la Cooperativa 16 de Octubre recomiendan a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante el lapso de tiempo en que el suministro permanezca interrumpido. Ante cualquier duda o consulta adicional, se sugiere ingresar a la página web oficial de la institución.

Finalmente, la prestataria expresó: "Rogamos a los señores usuarios sepan disculpar las molestias ocasionadas".