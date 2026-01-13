Esquel prepara su aniversario: tres noches de festival, Telebingo y fiesta electrónica

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, brindó detalles sobre la organización del aniversario de la ciudad y las políticas de estado orientadas a consolidar la actividad turística como motor económico. En un contexto donde la cautela por los incendios en localidades vecinas como El Hoyo y Epuyén marcó la agenda de las últimas semanas, el mandatario confirmó que ya se trabaja intensamente para el mes de febrero.

"Apuntamos a febrero, queremos anunciar ahora la fiesta de aniversario de nuestra ciudad, en conjunto con la gente de Lotería del Chubut", señaló Taccetta. Al respecto, aclaró que se ha mantenido la prudencia informativa esperando la evolución de la situación en la Comarca, pero que la planificación no se detiene: "Sabemos que cualquier aniversario, cualquier fiesta, la organización no es fácil. Hay que destinar muchas horas y personal municipal para poder hacer una buena fiesta, una buena Expo Esquel durante el mes de febrero".

Grilla de espectáculos y novedades

Una de las grandes sorpresas para este aniversario será la inclusión de nuevos géneros musicales. "Justo tuvimos una charla con un productor para tener la primera fiesta electrónica acá en la ciudad, dentro del marco del aniversario de Esquel. Son inversiones grandes que se hacen para atraer también turismo y para que la gente de acá, de Esquel, dinamice la economía local", explicó el intendente.

En cuanto al cronograma, Taccetta confirmó que habrá tres noches principales de festival: el sábado 21, el lunes 23 y el martes 24 de febrero. Los números nacionales de mayor convocatoria se presentarán en el predio del estadio, mientras que los artistas locales tendrán su espacio en el gimnasio municipal. La propuesta musical incluirá cumbia, folclore, rock y la mencionada fiesta electrónica. El cierre de los festivales será el martes 24 con el marco de un Telebingo Chubutense, dejando para el miércoles 25 los actos protocolares y el desfile tradicional.

Apoyo económico al sector turístico

Más allá de los eventos, el Ejecutivo municipal busca blindar a la industria turística mediante herramientas legislativas. Taccetta recordó que en diciembre envió un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para otorgar bonificaciones especiales en Ingresos Brutos y en la tasa de inspección de seguridad e higiene a los prestadores que generen empleo.

"La idea es fortalecer esta actividad, que es una de las actividades principales de nuestra ciudad. Ahora, con esta ordenanza, lo que estamos haciendo es ayudar a aquellos que ya vienen invirtiendo en el turismo, se vienen desempeñando y que generan trabajo", afirmó. Además, destacó que el municipio realizará aportes directos al Ente Mixto para potenciar su crecimiento.

Esquel 2030: Plan Estratégico

Finalmente, el intendente remarcó que se está trabajando en un proceso de elaboración de un Plan Estratégico de Turismo para el 2030 de manera articulada con el sector privado. "Como digo siempre, todo se hace en conjunto. Ningún iluminado puede darle una solución al turismo de Esquel o pensar a futuro. Se tiene que hacer con el acompañamiento del sector privado", concluyó, ratificando su presencia constante en las reuniones de la Secretaría de Turismo para monitorear el avance de estas políticas.



T.B