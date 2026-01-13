19°
Abren las inscripciones para el segundo bloque de la Colonia de Vacaciones 2026

El municipio confirmó que el lunes 26 de enero inicia la segunda etapa para niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Ya se pueden anotar de forma presencial o vía QR.
El subsecretario de Deportes, Hernán Maciel confirmó la inscripción para el segundo bloque de la Colonia de Vacaciones 2026. “Vamos a comenzar con la inscripción para este segunda parte. Todavía quedan becas disponibles, con el objetivo que todos los interesados puedan participar”, señaló el funcionario. Las inscripciones se realizan a través de código QR en redes sociales oficiales del municipio, en las vecinales de cada barrio y en el complejo deportivo (Av. Alvear 2203) En el caso de los menores solo se necesita DNI para registrar la inscripción.

 

En esta oportunidad, a los participantes de 5 a 14 años, también se suman los adultos mayores y las personas con discapacidad. La colonia, en este segundo bloque, comenzará el lunes 26 de enero. 

 

El coordinador Diego Thuman destacó el funcionamiento del primer bloque de colonia. El profesor dijo que la concurrencia es muy importante en los grupos de 7 y 8 y también en 9 y 10 años. 

 

Por su parte, Gonzalo Guereña dijo que estamos a la espera de más colonos para la segunda parte. “Los adultos mayores tendrán actividades los lunes y miércoles de 9 a 12. Martes y jueves de 9 a 12 será el momento de las personas con discapacidad”. El profesor agregó que con los participantes se realizarán diferentes actividades recreativas en el gimnasio, natatorio y estadio.



T.B

 

