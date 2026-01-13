Gestión local: Taccetta pide decidir sobre el futuro de La Hoya y el Viejo Expreso

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, mantuvo una reunión clave con el nuevo Ministro de Producción, Juan Pavón, con el objetivo de acelerar los procesos de descentralización y mejorar la operatividad de los dos grandes atractivos turísticos de la ciudad: el Centro de Actividades de Montaña La Hoya y el Viejo Expreso Patagónico "La Trochita".

"Hoy estuve en la mañana con Juan Pavón, el nuevo Ministro de Producción, se acercó al despacho, tuvimos una charla de más de una hora, en el cual le planteaba estos temas", relató Taccetta. El foco de la conversación estuvo puesto en la necesidad de que el municipio tenga un rol activo en la toma de decisiones, evitando que la gestión administrativa a 650 kilómetros de distancia afecte la prestación de los servicios.

La Trochita: Hacia una Unidad Ejecutora Municipal

Uno de los anuncios más importantes es el avance hacia la creación de una unidad ejecutora para administrar el histórico tren. El intendente aspira a que este paso se concrete para el próximo 25 de febrero, coincidiendo con el aniversario de Esquel.

Taccetta fue crítico respecto a la burocracia actual: "Un expediente puede llegar a tardar hasta 3 meses para comprar combustible, no podemos permitir que La Trochita no salga porque no tiene comprado el combustible". El mandatario destacó que, al ser una máquina de más de 100 años, requiere gestiones constantes, habilitaciones y trato con transfers internacionales que deberían resolverse localmente. "Queremos que el gerente sea elegido en conjunto entre El Maitén y Esquel, y que todos los gastos que significa tener en mantenimiento La Trochita se hagan desde acá", enfatizó.

El intendente aclaró que el objetivo no es que el tren pase exclusivamente a la órbita municipal, sino tener "un pie y poder decidir también en conjunto con ellos, poder administrarla".

La Hoya y el espejo de Bariloche

Respecto al centro de esquí, Taccetta planteó la necesidad de imitar modelos de gestión exitosos como el del Cerro Catedral. "Vemos que la tarifa del centro de ski de Bariloche ya está publicada, ya está acordada con el gobierno municipal. Queremos tener la misma posibilidad de sentarnos en la mesa, a ser escuchados y a escuchar y tomar decisiones en conjunto con la provincia y también con el prestador", señaló.

La intención del Ejecutivo es evitar la improvisación y los acuerdos de último momento. "Esperemos que después de los incendios tengamos la posibilidad de sentarnos con los dueños concesionarios de La Hoya, el Gobernador y los ministros para avanzar en un acuerdo y no esperar a que caigan los primeros copos de nieve para acordarnos que tenemos un centro de ski", sentenció el mandatario.

Finalmente, Taccetta valoró la apertura del Gobernador y de los ministros de Turismo y Producción para escuchar estos pedidos que buscan dar una solución definitiva a la operatividad de los pilares económicos de Esquel.



T.B

